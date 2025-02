Die ersten Hochrechnungen und Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 in Deutschland sind da. Entdecken Sie in diesem Artikel, wie viele Sitze die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, AfD, BSW und Die Linke im Deutschen Bundestag bei der Wahl errungen haben. Welche Partei hat am meisten dazugewonnen und welche am meisten verloren?

Wahlergebnisse der deutschen Bundestagswahl 2025