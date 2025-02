Deutschlands Kanzler: "Es bedrückt mich, was in Österreich geschieht"

Sie warnen vor österreichischen Verhältnissen. Es bedrückt mich, was in Österreich geschieht. Dort haben 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Parteien gewählt, die niemals mit der rechtspopulistischen FPÖ eine Regierung bilden wollten. Die demokratischen Kräfte haben aber keine Koalition zustande bekommen. Dann hat die konservative ÖVP mit der rechtsextremen FPÖ über die Frage verhandelt, ob sie den FPÖ-Chef Kickl zum Kanzler machen. Die Verhandlungen sind jetzt glücklicherweise erstmal gescheitert. Aber: Das muss uns in Deutschland eine Mahnung sein.

Was immer gelten muss: Niemand darf der Versuchung erliegen, gemeinsame Sache mit der extremen Rechten zu machen. Deswegen ist der Tabubruch des CDU-Vorsitzenden so ungeheuerlich. Entgegen seinem eigenen Versprechen von November hat Friedrich Merz der AfD die Hand gereicht.

Das Wahlergebnis der AfD könnte sich nach drei Ampel-Jahren verdoppeln. Was haben Sie falsch gemacht?

Wenn es doch so einfach wäre. Ginge es bloß um Fehler, könnte man die korrigieren und wäre die AfD los. Die Entwicklung scheint aber tiefer zu gehen und vollzieht sich so, oder so ähnlich, auch in vielen unserer europäischen Nachbarstaaten. Überall sind Parteien der extremen Rechten stark geworden, auch in den USA ist das bemerkbar. So stellt sich die Frage, warum ausgerechnet in den reichsten Ländern der Welt Parteien erfolgreich sind, die unsere Gesellschaft spalten wollen.

Wie lautet Ihre Antwort?

Die extremen Rechten profitieren von der Unsicherheit, die viele angesichts der rasanten Entwicklungen in der Welt verspüren. Viele blicken eher mit Sorge in die Zukunft und haben Verlustängste. Das macht sie empfänglich für jene, die eine Rückkehr in eine vermeintlich überschaubare Vergangenheit verheißen. Mein Rezept dagegen: Zuversicht. Deutschland ist eine starke Volkswirtschaft, die technologisch vorn an der Weltspitze dabei ist. Mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind wir die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt. Wir sind tüchtig, haben kluge Tüftler und begabte Ingenieure. All das ist die Grundlage dafür, dass auch die Zukunft unseres Landes gut wird. Wenn wir beherzt handeln, gelingt das auch.

In München begeht wieder ein Asylbewerber ein Verbrechen an unschuldigen Menschen. Was muss die Politik kurzfristig tun, um zu verhindern, dass sich ein solcher Angriff nicht wiederholt?

Für die Opfer und ihre Angehörigen ist das eine ganz furchtbare Tragödie, auch die Rettungskräfte sind nach solchen Einsätzen psychisch oft enorm belastet. Das dürfen wir nie vergessen. Um die genauen Hintergründe der Tat und des Täters zu kennen, ist es noch zu früh. Aber jeder Stein muss umgedreht werden, damit die Behörden daraus die nötigen Schlüsse ziehen können: Die bestehenden Gesetze müssen konsequent angewandt werden, und wo es Gesetzeslücken gibt, müssen wir sie schließen.