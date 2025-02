Linke-Spitzenkandidat: "Recht auf Asyl ist eine Lehre aus Nazi-Deutschland"

von Theresa Martus und Jochen Gaugele

Monatelang lag die Linke in Umfragen in Deutschland unter fünf Prozent. Sie würde nach der Wahl nicht mehr im Bundestag vertreten sein, so die Prognosen. Zu groß waren die ideologischen Flügelkämpfe in den vergangenen Jahren, die personellen Skandale und Konflikte. Doch im Nachhinein dürfte sich der Austritt des einstigen Aushängeschilds Sahra Wagenknecht als Chance entpuppt haben: Die Partei demonstriert wieder Einigkeit und spricht mit Urgesteinen wie Gregor Gysi ("Mission Silberlocke") nicht nur ältere Stammklientel, sondern mit TikTok-Star Heidi Reichinnek auch junge Wähler an. In den Umfragen liegt sie bei sechs bis sieben Prozent, könnte die einzige Kleinpartei im Bundestag sein.

Jan van Aken, ehemaliger UN-Biowaffeninspekteur und neben Reichinnek Spitzenkandidat der Linken, sieht den Grund im Migrationskurs der Partei. Wagenknecht gegenüber sei er "nicht nachtragend", wie er im Interview mit der Funke Zentralredaktion sagt.