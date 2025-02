Parteichefin Sahra Wagenknecht: "Ausgrenzung hat AfD stärker gemacht"

von Carlotta Richter und Jochen Gaugele (Funke Mediengruppe)

Drei Wochen sind es noch zur Wahl in Deutschland, und die Partei Sahra Wagenknechts kämpft um den Einzug in den Bundestag: Das Bündnis der Ex-Linken schwankt zwischen vier und sechs Prozent, fünf bräuchte es.

In Kooperation mit der Funke Mediengruppe, die auch am KURIER beteiligt ist, steht Sahra Wagenknecht Rede und Antwort – das ist der Auftakt zu einer Serie an Interviews mit allen Spitzenkandidaten.

Frau Wagenknecht, ist die Luft raus beim BSW?

Sahra Wagenknecht: Man hat auf unserem Parteitag gespürt, wie viel Begeisterung da ist. Werte um die fünf Prozent sind für eine Partei, die es gerade ein Jahr gibt, durchaus beachtlich. Wir haben noch keine Stammwähler. Daher ist unser Potenzial bei den noch Unentschlossenen besonders groß.