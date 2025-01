Am 23. Februar 2025 finden die vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland statt. Hintergrund ist die Auflösung des 20. Bundestags am 27. Dezember 2024. Der Deutsche Bundestag fungiert in Form des Parlaments als das gesetzgebende Organ der Bundesrepublik.

Dabei ist die Anzahl der Abgeordneten nicht festgelegt, sondern variiert von Wahl zu Wahl. Warum ist das so?