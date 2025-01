Steigende AfD-Umfragewerte: Lichtermeer gegen "Rechtsruck" geplant

Aufgrund der steigenden Prozentwerte der AfD will ein Bündnis mehrerer Organisationen am 25. Jänner in Berlin mit einem "Lichtermeer gegen den Rechtsruck" am Brandenburger Tor ein Zeichen setzen. Anlässe sind die Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump am 20. Jänner und die deutsche Bundestagswahl am 23. Februar. Das Bündnis der Organisationen "Campact", "Eltern gegen Rechts" und "Fridays for Future" erwartet eine Großkundgebung mit dem Titel "Wir stehen zusammen".