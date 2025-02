"Über kurz oder lang wird die AfD mitregieren"

Wie sie das geschafft hat, beschäftigt Politiker wie Experten gleichermaßen. Eine Erklärung dafür dürfte die Präsenz der AfD in jenen Gebieten sein, wo CDU und SPD nicht mehr hinsehen: „In manchen Regionen gibt es Ortsvereine der beiden Parteien nur mehr auf dem Papier, da sitzt niemand mehr“, sagt Markus Klein, Chef des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung. Sein Institut berät bei lokalen Konflikten, die AfD ist da Stammgast. „Die AfD ist in den Kneipen, fährt mit dem Bierwagen rum.“

Dazu kommt, dass die AfD schon lange nicht mehr die Chaostruppe ist, als die sie lange galt - man erinnere sich an die Parteispaltungen und Austritte der Anfangsjahre. Parteichefin Alice Weidel ist unangefochten; interne Streitigkeiten wegen mancher offen rechtsextremer Sager gibt es nicht mehr. „Die Partei wird professioneller, in den Parlamenten braucht man sie nicht mehr vorführen – sie wissen, wie das funktioniert. Mit der Radikalisierung geht eine Professionalisierung einher“, sagt Klein.

Fragile Allianzen

Auf politischer Ebene werde das zu gehörig Komplikationen führen, sagt der Soziologe Matthias Quent, der an der Uni Magdeburg-Stendal zu Rechtspopulismus forscht. „Um die AfD kommt man auch bei Koalitionsbildungen immer schwerer herum – dieser Debatte muss man sich stellen.“ Durch ihre wachsende Größe in Landtagen und auch bundesweit – in Prognosen liegt die Partei bei 21 Prozent – würden Allianzen, die gegen die AfD möglich sind, immer fragiler; das hat man auch an der Ampel gemerkt. Je gegensätzlicher die Parteien, die sich zu einer Koalition zusammenfinden, desto kleiner die Kompromissbasis - Wahlversprechen zu erfüllen, wird so immer schwieriger.

Quents Prognose: Entweder die Politik erkenne die Verfassungsfeindlichkeit der AfD an und wage ein Verbotsverfahren – „oder sie wird über kurz oder lang zumindest im Osten, wo sie besonders extrem ist, mitregieren.“