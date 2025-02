59,2 Millionen Personen sind am Sonntag bei der Bundestagswahl 2025 in Deutschland wahlberechtigt – dem demografischen Wandel geschuldet weniger als bei der letzten Bundestagswahl 2021. Damals waren es 61,2 Millionen Deutsche, die Wahlbeteiligung lag bei 76,2 Prozent.

Erste Prognosen zur Bundestagswahl gibt es um 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen. Die erste Hochrechnung wird für 18:30 Uhr erwartet.

Eigentlich hätte Deutschland erst im Herbst 2025 einen neuen Bundestag gewählt. Nach dem Aus der Ampel-Regierung aus SPD, Grüne und FDP im November 2024 wurden die Wahlen vorgezogen. Die besten Chancen auf das Kanzleramt hat Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Seine Union lag in den letzten Umfragen zwischen 28 und 30 Prozent, gefolgt von der AfD mit 20 und 21 Prozent. Die Partei von Kanzler Olaf Scholz, die SPD, kam in den Umfragen auf 15 Prozent, und könnte ihr historisch schlechtestes Ergebnis holen. Die Grünen wurden mit 13 Prozent auf Platz vier gesehen. Die Linke konnte zuletzt auf acht Prozent zulegen. Die FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW, lagen bei vier und fünf Prozent. Beide könnten an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und aus dem Bundestag fallen.