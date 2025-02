Linke unverhofft im Bundestag, FDP und BSW verpassen Einzug

Sie sind die Zünglein an der Waage: Ob und wie viele Kleinparteien es schließlich in den Bundestag schaffen, ist entscheidend für die Mandatsverteilung, und wie viele Parteien für eine stabile Regierungsmehrheit nötig sind. Auch deswegen hatte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz im Endspurt des Wahlkampfs gegen die FDP geschossen, mit der er eigentlich die meisten inhaltlichen Überschneidungen hat: "Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP und vier Prozent zu wenig für die Union", so Merz in einem Interview. Für den Bundestag gilt die Fünf-Prozent-Hürde.

FDP bangt um Einzug

Sehr wahrscheinlich dürfte die FDP mit den 4,9 Prozent, die sie in den ersten Hochrechnungen holte, den Einzug in den Bundestag verpassen. Für FDP-Chef Christian Lindner könnte sich damit ein Kries schließen: Er ist es gewesen, der die Liberalen 2017 zurück in den Bundestag geführt hat, nachdem sie vier Jahre lang als Außerparlamentarische Opposition ausharren mussten. Jetzt könnte er sie wieder aus dem Bundestag hinausführen.