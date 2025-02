Die SPD erlebt eine historische Niederlage

Wie es in der ehemaligen Großpartei weitergehen wird, ist jetzt die große Frage. Im Regenfall trifft sich am Montag der Parteivorstand, dort wird erwartet, dass Olaf Scholz seinen Rückzug bekanntgeben wird. Das ist ein symbolischer Schritt, denn innerhalb der SPD hat er kein offizielles Amt inne.

Neue Rolle für Pistorius

Der derzeitige Verteidigungsminister wird wohl künftig eine größere Rolle in der Partei spielen; in welcher Funktion, muss sich erst zeigen. Tendiert die SPD in Richtung Regierungsbeteiligung – viele in der Partei wollen das, aber die Jusos wollen nicht den Juniorpartner der Union geben –, wird er wohl sein Ministerium behalten und das Vizekanzleramt übernehmen wollen. Pistorius war im Wahlkampf auffallend unauffällig gewesen – ein Zeichen dafür, dass er seine Karriere nicht von dieser Wahlniederlage beschädigen lassen wollte.

Wer die Partei führen wird, wenn Esken und auch Klingbeil sich zurückziehen, könnte der Partei eine Neuauflage des Desasters von 2019 drohen. Damals wurde die SPD-Chefin Andrea Nahles nach blamablen Ergebnis bei der Europawahl aus dem Amt gedrängt, und die Partei suchte fast ein halbes Jahr lang nach einer neuen Führung. Scholz war damals auch angetreten – und gescheitert.