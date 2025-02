"Sehen Sie nach Österreich": 20 Prozent sind der AfD nicht genug

„Wir haben uns als Volkspartei fest verankert“, sagt AfD-Chefin Alice Weidel ein paar Minuten später, als sie auf der Bühne steht, im Publikum jubeln ihr Björn Höcke, Beatrix von Storch zu. Platz zwei hinter der SPD, davon wagte man vor vier Jahren nicht zu träumen; da lag die AfD, abgelegen im rechten Eck, noch bei etwas mehr als 10 Prozent. Jetzt will sie raus aus dieser Schmuddelecke, und das schon länger: „Wir sind bereit. Unsere Hand ist ausgestreckt“, sagt Weidel in Richtung Union.

Das Vorbild ist dafür, wie so oft, der Nachbar im Süden. „Sehen Sie nach Österreich“, sagt Vize-Bundessprecher Stephan Brandner zum KURIER. „Da hat die ÖVP auch ausgeschlossen, mit der FPÖ zu reden. Und dann hat sie es doch getan.“ FPÖler lassen sich heute allerdings keine blicken, warum auch immer.

Freilich, im Konrad-Adenauer-Haus will keiner wirklich mit den Extremen, nicht mal mehr anstreifen will man nach dem gemeinsamen Anti-Migrations-Beschluss. Aber bei der AfD hofft man auf die Macht des Faktischen: Sie repräsentiert jetzt ein Fünftel der Wähler. Und verschwindet nicht mehr.

Nach dem Bruch der deutschem Ampelkoalition bestehend aus SPD, Die Grünen und FDP im November 2024 löste der deutsche Bundespräsident Steinmeier im Dezember den Bundestag auf und ermöglichte so vorgezogene Bundestagswahlen. Ursprünglich war der 28. September 2025 als Wahltag vorgesehen.

2025 waren bei der Bundestagswahl in Deutschland 59,2 Millionen Personen wahlberechtigt. Bei der Wahl 2021 waren 61,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt.

Bei der Bundestagswahl bestimmten die wahlberechtigten Deutschen neu, welche Abgeordneten in den Deutschen Bundestag sollen. Der Deutsche Bundestag ist unter anderem zuständig für die Wahl des Bundeskanzlers, das Beschließen von Gesetzen und kontrolliert den Einsatz der deutschen Bundeswehr.

Brandner hofft, dass die AfD in Mandaten auf 25 Prozent kommt. Dann hat sie das Recht, U-Ausschüsse einzuberufen, und kann damit den anderen Parteien das Leben schwer machen. Brandner hätte dazu schon Ideen: „Corona, diese Nordstream-Lügengeschichte, die Grenzöffnung 2015.“

Brandner ist ein Intimus von Björn Höcke, dem wohl prominentesten Rechtsaußen der Partei, auch gegen ihn wird und wurde schon ermittelt. In Thüringen, der Heimat der beiden, seien die Wähler enttäuscht gewesen, sagt er; dort habe man ja gesehen, wie „ein Durchmarsch“ funktioniere. Die AfD war da bei der Landtagswahl auf Platz eins.

Mehr Geld für die AfD

Laut den ersten Hochrechnungen dürfte sich das nicht ausgehen. Doch auch ohne diese Macht im Bundestag wird die AfD ein Problem für die anderen, da sind sich alle einig, die Konkurrenz ebenso wie Experten. Sie bekommt deutlich mehr Geld aus der Parteienfinanzierung, und dazu gibt es so etwas wie einen Dominoeffekt: Vor ein paar Jahren habe der Stempel „rechtsextrem“ noch abgeschreckt, „jetzt finden viele Leute nichts dabei, dass die AfD rechtsextrem ist“, sagt Demokratieberater Markus Klein. Wählt mein Nachbar AfD, ist es für mich auch leichter , könnte man sagen

Salonfähig ist die AfD damit aber noch lange nicht, auch wenn man das hier in der Bundeszentrale glauben möchte. Nach der Haus für die Parteizentrale hat man jahrelang gesucht; doch nicht jeder will einen Mietvertrag mit der AfD oder sie zum Nachbarn, vor allem nicht in Berlin. Draußen vor der Tür stand die ganze Zeit ein Bus, aus dem ein liebliches „Scheiß AfD, scheiß AfD“ trällerte.

Drinnen haben sie das übertönt. Aber da ist man sowieso in der Gegenwelt.