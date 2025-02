Erstplatzierte Union und ein nicht ganz makelloser Wahlsieger Merz

Das liegt wohl auch an Merz selbst: Der 69-Jährige ist bei den Wählerinnen und Wählern eher unbeliebt. In einer ZDF-Umfrage von Mitte Februar teilt er sich den dritten Platz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) – hinter Grünen-Chef Robert Habeck und AfD-Chefin Alice Weidel . Merz war noch nie in Regierungsverantwortung, weder auf Kommunal- noch Landes- oder Bundesebene. Im Gegensatz zu allen ehemaligen Kanzlerinnen und Kanzlern der Bundesrepublik hat er keine Regierungserfahrung .

Dazu aber beim ersten Auftritt von Merz, flankiert von CSU-Chef Markus Söder und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann , kein Wort: "Wir haben einen harten Wahlkampf geführt, das ist richtig und notwendig gewesen in der Auseinandersetzung. Aber jetzt werden wir miteinander reden. Es geht darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung zu schaffen. Denn die Welt da draußen wartet nicht auf uns. Wir müssen wieder schnell handlungsfähig werden."

Auch der Wahlkampf lief eigentlich nicht so, wie sich das die Union vorgestellt hatte. Die Umfragewerte lagen seit gut einem Jahr bei rund 30 Prozent, mal ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger. Selbst das Ampel-Aus im November sorgte für keinen Vorwärtsschub. Genauso wenig wie die umstrittene Abstimmung im Bundestag über einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik, bei der die Union die Zustimmung der AfD in Kauf nahm.

Auf der Suche nach einer Mehrheit

Wer die Bundesrepublik in den nächsten vier Jahren regieren wird, wird noch eine Herausforderung: Merz hatte auf ein Ergebnis gehofft, bei dem nur ein Koalitionspartner nötig wäre – um nicht in einer potenziell ähnlich zerstrittenen Dreierkoalition wie Scholz zu landen. Ein Bündnis aus Union und SPD hat laut ersten Hochrechnungen nur eine knappe Mehrheit, Schwarz-Grün nicht – obwohl Union und Grüne sich in einigen Fragen einiger sind als Union und SPD, etwa bei der militärischen Unterstützung der Ukraine.

In den letzten Monaten hatte sich die Union – allen voran der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder – auf die Grünen eingeschossen. Beim Wahlkampffinale am Samstag hatte Merz Söders Rhetorik übernommen und "Gegen rechts"-Demonstrierende "grüne und linke Spinner" genannt. Söder dürfte sich nicht nur deswegen in seinem Kurs bestätigt sehen: Seine CSU holte in Bayern 38,7 Prozent. Im Konrad-Adenauer-Haus beschwor er aber Einheit: Es würde nur einen Mann geben, dem die Deutschen einen Politikwechsel zutrauten, gratuliert Söder dem CDU-Chef Merz.