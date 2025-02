Am Abstellgleis: Wie die deutsche Bahn zum Sinnbild des deutschen Abstiegs wurde

Irgendwann einmal hieß es, die Deutschen seien die penibelsten, akkuratesten, effizientesten Europäer. Ordnung, das war doch eine deutsche Erfindung. Doch die Deutsche Bahn ist das genaue Gegenteil. In der europäischen Pünktlichkeitsstatistik liegt sie am vorletzten Platz vor Italien, ein Drittel der Personenzüge kommt zu spät. Und das, obwohl da noch ordentlich getrickst wird: Pünktlich ist in Deutschland jeder Zug, der mit weniger als 14:59 Minuten Verspätung ankommt. In Österreich liegt die Grenze bei fünf Minuten, und 95 Prozent der Züge liegen darunter.

Der Stau auf deutschen Gleisen ist das nervigste Problem der Bahn, aber bei Weitem nicht das einzige. Die bröckelnde Infrastruktur ist weitaus gefährlicher. Verursacht hat die das Unternehmen selbst. Denn die Bahn wurde in Aktiengesellschaft überführt, ging aber nie an die Börse; Eigentümer blieb der Staat. Diese eigenartige Konstruktion führte dazu, dass der Bund jährlich Milliarden Richtung Bahn fließen lässt, die Bahn die aber nicht in ihre Netze investierte, sondern in Expansion im Ausland.

Wer war verantwortlich?

Wer die Schuld dafür trägt, darüber streitet die Politik bis heute. Gern wird mit dem Finger auf den langjährigen Bahnchef Hartmut Mehdorn gezeigt, der nach seinem Abtritt 2009 auch das Baudebakel am Berliner Flughafen mitverantwortete. Mit ihm wurde die Bahn plötzlich in 130 Ländern aktiv, in der Luftfahrt, auf See, als Logistiker oder sogar Busunternehmer. Richtig großen Erfolg hatte all das nicht: „Die Investitionen in die neuen Geschäftsfelder waren weitgehend Fehlschläge“, urteilt Bahnexperte Christian Böttger von der HTW Berlin. 2023 machten fast alle Bahnsparten Verluste, die Verschuldung wächst seit 2016 um fünf Millionen Euro pro Tag – „mittlerweile liegt sie bei mehr als 30 Milliarden Euro“.

Doch die Politik trägt ebenso ihren Anteil daran, das sagt auch der Bundesrechnungshof in regelmäßigen Abständen. „Seit über 30 Jahren gibt es keine Eigentümerstrategie“, heißt es im jüngsten Bericht vom Herbst; und da sind Verkehrsminister aus CDU, FDP und SPD gleichermaßen gemeint. Man habe Konzern einfach machen lassen, ohne genau hinzusehen – in der Hälfte der DB-Firmen sitzt der Bund nicht mal im Aufsichtsrat; lange Jahre wurde vergeblich auf Gewinne gehofft, ohne genau hinzusehen. Investitionen wollte die Politik lange nicht sehen: 2023 wurden pro Kopf 115 Euro in Schienen investiert. In Österreich fast dreimal so viel.