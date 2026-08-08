Straße von Hormus: Schifffahrt weiter massiv gestört

Die pro-iranische Houthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Öltanker angegriffen. Das Schiff "Wafa" sei mit Raketen "erfolgreich" attackiert worden, so der Houthi-Sprecher Yahya Saree in einem am Mittwoch verbreiteten Video. Der Angriff sei vor der Küste der saudi-arabischen Stadt Janbu am Roten Meer erfolgt. Später wurde ein Houthi-Angriff mit ballistischen Raketen auf den Öltanker "Daisy" im Golf von Aden, der ins Rote Meer führt, gemeldet.

Mit dem jüngsten Angriff auf die "Daisy" steigt die Zahl der seit dem Beginn der von den Huthis angekündigten Seeblockade am 22. Juli angegriffenen Handelsschiffe seinen Angaben zufolge auf neun. Die Houthi-Miliz hatte seither nach eigenen Angaben auch saudi-arabische Ölanlagen angegriffen. Saudi-Arabien seinerseits griff Ziele in von den Houthis kontrolliertem Gebiet im Jemen an.

In Yanbu endet die wichtige Ost-West-Ölpipeline, über die Rohöl von den Förderstätten am Persischen Golf fließt. Mit ihrer Hilfe kann die von Teheran seit Beginn des Iran-Krieges de facto gesperrte Straße von Hormuz umgangen werden.

Seeroute immer wichtiger

Seit der Blockade der Meerenge von Hormuz östlich der arabischen Halbinsel wurde die Seeroute über das Rote Meer und die Meerenge Bab-al-Mandab immer wichtiger. Bab-al-Mandab liegt zwischen dem Jemen im Osten und Eritrea und Dschibuti im Westen.

Der Houthi-Sprecher erklärte, die Blockade habe Saudi-Arabien dazu gezwungen, "seine Öltanker in Richtung des nördlichen Roten Meeres umzuleiten". Daher werde die Gruppe nun "ihre Angriffe auf saudi-arabische Öltanker im nördlichen Roten Meer verstärken, um alle Zugänge zu sperren". Über den Hafen Yanbu in Saudi-Arabien bringt das Königreich derzeit einen großen Teil seines Öls an den Weltmarkt, um die blockierte Straße von Hormuz zu umgehen.

Von Saudi-Arabien gab es zunächst keine Bestätigung oder Reaktion. Die schiitische Miliz führt im Jemen seit mehr als zehn Jahren Krieg gegen die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung. Dieser Konflikt war vor einigen Wochen erneut eskaliert mit Luftangriffen in Sanaa, dem Machtzentrum der Houthi im Nordjemen. Die Houthi begannen daraufhin mit Angriffen auf saudische Schiffe im Roten Meer oder zwangen diese zu Kurswechseln.

Saree: 29 Tanker mussten Kurs wechseln

Die Houthi hätten bisher acht saudische Tanker angegriffen, sagte Saree. Zudem hätten 29 saudische Tanker in der Region wegen ihrer Drohungen und Angriffe den Kurs wechseln müssen.

Wegen der Angriffe wird befürchtet, dass die wichtige Meerenge Bab al-Mandab faktisch geschlossen werden könnte. Der Verkehr durch die Meerenge, die die Miliz vom Jemen aus angreifen kann, läuft unabhängigen Datenanbietern zufolge aber vorerst weiter. Die Meerenge liegt auf dem kürzesten Seeweg zwischen Asien und Europa, der über den Indischen Ozean, das Rote Meer und den Suezkanal führt. Durch den Bab al-Mandab ("Tor der Tränen") laufen in normalen Zeiten etwa zehn Prozent des weltweiten Seehandels. Die Houthi hatten mit Angriffen ab 2023 in der Region den Welthandel bereits massiv beeinträchtigt.

Die schiitischen Houthi sind mit Teheran verbündet, sie werden vom Iran finanziell und mit Waffen unterstützt. Sie sind auch Teil der sogenannten "Achse des Widerstands", die unter Führung Teherans den Einfluss Israels und der USA in der Region zurückdrängen will. Die Houthi handeln im Vergleich etwa zur mächtigen Hisbollah im Libanon aber unabhängiger von Teheran. Es geht ihnen vor allem darum, ihre Machtbasis im Jemen zu sichern.