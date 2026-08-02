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Ausland

Iran: Gespräche über Abkommen mit den USA werden wiederbelebt

Abgeordneter Ghashghavi: „Bemühungen derzeit im Gange“.
02.08.2026, 19:27

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Pakistan prepares to host the U.S. and Iran for the second phase of peace talks in Islamabad

Iranischen Angaben zufolge haben Vermittler die Gespräche über eine Wiederbelebung eines im Juni mit den USA geschlossenen und derzeit ausgesetzten Rahmenabkommens zur Beendigung des Kriegs am Golf wieder aufgenommen. „Ich kann Ihnen sagen, dass derzeit Bemühungen im Gange sind, das 14-Punkte-Abkommen von Islamabad wiederzubeleben, insbesondere seitens der Vermittler“, sagte der iranische Abgeordnete Hassan Ghashghavi in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview.

Mitte Juni hatten die USA und der Iran auf Vermittlung Pakistans und Katars ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Das Abkommen sollte binnen 60 Tagen zu einer dauerhaften Friedensregelung führen und sieht bis dahin eine sichere und unentgeltliche Durchfahrt durch die Straße von Hormuz vor.

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„Meinungsaustausch“

„Sie wissen, dass die Hauptfrage die der Straße von Hormuz ist“ und es finde derzeit „ein Meinungsaustausch“ zu diesem Thema statt, sagte der Abgeordnete, der auch Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit ist. Fünf Monate nach Kriegsbeginn, der in der Region zu tausenden Todesopfern geführt und die Weltwirtschaft beeinträchtigt hat, fällt es den Vermittlerländern Pakistan und Katar schwer, die Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.

USA und Iran auf Friedenssuche in Islamabad - hält die Waffenruhe?

Die USA und der Iran greifen sich seit Wochen wieder gegenseitig an, wobei es vor allem um die für den Welthandel wichtige Straße von Hormuz geht, über die Teheran die Kontrolle weiterhin behalten möchte.

Am Samstag hatte US-Präsident Donald Trump in seinem Onlinedienst Truth Social verkündet, alle Angriffe auf den Iran auszusetzen, da „die Grundzüge eines Abkommens vereinbart worden seien“. Das Abkommen müsse die „vollständige und uneingeschränkte“ Öffnung der Straße von Hormuz beinhalten, fügte er hinzu.

Donald Trump Iran
Agenturen, jde  | 

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