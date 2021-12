Internationale Pressestimmen: "Türkei-Feind Kurz hört auf"

Cicero (Deutschland)

"Er war lange Jahre die große konservative Hoffnung Westeuropas. In Zeiten, in denen der Zeitgeist grün weht, progressiv und links, aber auch eine Reizfigur für seine Gegner. Ein vergleichsweise sehr junger Bundeskanzler, rhetorisch überaus begabt, mit großem Selbstbewusstsein und noch größeren Ambitionen; einer, den sich die Union so oder so ähnlich auch lange für Deutschland gewünscht hätte. Nun hat Sebastian Kurz, Jahrgang 1986, seinen Rückzug aus der Politik verkündet."

Der Tagesspiegel (Deutschland)

"Seine parteiinterne Botschaft („Mit mir gewinnt ihr Wahlen“) zog nicht mehr, seine Alleinherrschaft in der konservativen ÖVP ist beendet. Die ständigen Debatten um Korruptionsskandale, in die er und sein engstes Umfeld verwickelt sein sollen, seine jüngst aufgehobene Immunität als Abgeordneter, waren ein unüberwindbares Problem für die Art und Weise geworden, wie Sebastian Kurz Politik macht. Defensive ist sein Ding nicht, seine Leute – sie selbst nennen sich „Prätorianer“ – und er haben in den vergangenen Jahren eine Kommunikationsmaschinerie aufgebaut, die ihresgleichen sucht in der österreichischen Politik."

Basler Zeitung (Schweiz)

"Wenn man seine Befragungen vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, das Vernehmungsprotokoll vor einem Richter, seine Pressekonferenzen, seine Rücktrittserklärung las und hörte, dann präsentierte Kurz sich immer als Mann des Ausweichens und der Ausreden. Einer, der andere schlecht aussehen liess und im Zweifel alte Freunde nicht mehr kannte. Der keine Verantwortung übernahm, wo er sie ganz offensichtlich trug. Ein kleiner Geist mit einem grossen Ego. Dass sich ihm die Partei trotzdem andiente und unterwarf, dass er trotzdem zwei Wahlsiege holte und mit der FPÖ, später mit den Grünen zwei so unterschiedliche Koalitionspartner gewann, mag seinem Image als junger Alleskönner geschuldet sein. Sein Aufstieg war aber vor allem auch ein Vorbote jener zunehmend populistischen, nationalistischen, spalterischen, aggressiven Stimmung, die sich nicht erst mit der Corona-Pandemie in Europa ausbreitet. Kurz stand, ähnlich wie Viktor Orbán in Ungarn und Jarosław Kaczyński in Polen, früh für einen Kurs der europäischen Desintegration und der gesellschaftlichen Härte gegen Schwache und Fremde. Dass sich diese politische Grundhaltung zum Mainstream entwickelte, darauf war Kurz auf kuriose Weise immer stolz. Seine Partei war da ambivalenter. Christliche und traditionell konservative Kreise hatten wachsende Zweifel am zunehmend defensiven Showman Kurz. Er hat jetzt das Feld geräumt für eine Neuaufstellung. Es wurde Zeit."