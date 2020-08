Der Nachhall der Schüsse: Der Anschlag auf die Synagoge in Halle und die Folgen

"Es ist nicht gut, dass es so ruhig ist. Die betroffenen Menschen empfinden diese Ruhe nicht", sagt Igor Matviyets, Mitglied der Jüdischen Gemeinde, aktiv in der SPD. Am 9. Oktober ist er gerade in der Arbeit, als auf seinem Handy die ersten Nachrichten von dem Anschlag aufploppten. Zu diesem Zeitpunkt ist noch vieles unklar, gibt es Verletzte, einen zweiten Täter? Klar war für ihn, dass er am nächsten Tag seine Kippa trägt, was er als säkularer Jude sonst nicht macht. Andere würden es hingegen vermeiden, weil sie Angst vor Anfeindungen haben.

Der 28-Jährige sitzt in einem Café, unweit von Synagoge und Kiez-Döner. Eine Gegend mit Studenten und Familien, die er als "Oase" bezeichnet. "Keiner könnte ungeachtet einen Hitlergruß machen, 30 Kilometer weiter ist das aber anders."

Sachsen-Anhalt ist eine jener Regionen, wo sich Rechtsextremismus in bürgerliche Strukturen integriert hat. Von hier aus dirigiert ein neurechter Vordenker Teile der AfD, verbreitet einer der reichweitenstärksten rechten Propagandisten via YouTube seine Thesen. Und die Landes-CDU sympathisiert in Teilen mit der AfD, die bei der Landtagswahl 2016 aus dem Stand 23,7 Prozent erreicht.

"Der Anschlag wird auf ein Minderheitenproblem reduziert"

Hier, im Kiez von Matviyets, hatte sie ihr schlechtestes. Die Identitäre Bewegung musste ihr Haus im Studentenviertel aufgeben. Der Versuch dort anschlussfähig zu sein, scheiterte. Dennoch fragt er sich, warum in der Stadt so schnell Normalität einkehren konnte: "Der Anschlag wird auf ein Minderheitenproblem reduziert. Es war für viele kein einschneidendes Erlebnis. Sie waren nicht Adressat des Hasses und sind nicht dafür sensibilisiert, wie groß antisemitische und rassistische Ideologien im öffentlichen Raum sind."