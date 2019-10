„Wenn wir jetzt Angst zeigen, werden sie stärker“

Einige Kerzen sind bis zum Docht durchgebrannt, dicke Wachsflecken kleben am Boden; doch die Lichter gehen nicht aus. Immer wieder kommen Menschen mit Teelichtern vorbei und zünden sie an. Auf dem Marktplatz in Halle an der Saale ist seit Montagabend eine kleine Gedenkstelle entstanden. Eine Frau hat ihre Tochter an der Hand, legt Blumen nieder. Das Mädchen fragt leise. „Warum hat der Mann das gemacht?“ Die Mutter setzt an, findet aber keine Worte.

So wie viele andere in der 220.000 Einwohner zählenden Stadt in Sachsen-Anhalt. Ein Rechtsextremer hat unweit des Marktplatzes die Synagoge attackiert – zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versuchte er bewaffnet in das Gebäude einzudringen, ohne Erfolg. Am Ende starben dennoch zwei Menschen. Ein Mädchen, das den Attentäter angesprochen haben soll und ein 20-Jähriger, der im Dönerladen ums Eck saß. Justizministerin Christine Lambrecht ( SPD) wird später von „rechtsextremistischen Terror“ sprechen.

All das passierte im Paulusviertel, wo sich Gründerzeithäuser aneinanderreihen, viele Studenten und Familien leben. Mittendrin die Synagoge, maurischer Stil mit Kuppeltürmen, die die Reichspogromnacht überstand; und am Montag das Attentat. Zwischen 70 und 80 Menschen waren gerade drinnen, als er gegen die Türe schoss. „Das hörte sich an, als würden zwei Autos zusammenfahren“, sagt Mechthild, eine Anrainerin, Anfang Fünfzig. Sie hat sich wie viele andere vor der Synagoge versammelt. Einige legen Blumen nieder; umarmen einander und weinen. Das Mädchen, das getötet wurde, haben einige gekannt – „wir sind oft in der gleichen Bahn gefahren“, sagt Andrea. Sie ist vor dem Tatzeitpunkt hier langgelaufen: „Es hätte jeden von uns treffen können.“