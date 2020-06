Grünen-Politiker Özdemir: "Die AfD kann sich davon nicht freisprechen"

Seit dem Tod von George Floyd gehen weltweit Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus zu demonstrieren - auch in Deutschland, wo sich in der jüngsten Vergangenheit wieder rassistische Angriffe und rechte Gewaltaten häuften. In Hanau starben zehn Menschen und der mutmaßliche Attentäter, in Halle zwei, als ein Neonazi versuchte, eine Synagoge zu stürmen. Und in Kassel wurde mit Walter Lübcke erstmals ein politischer Repräsentant des Staates ermordet. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnt am Dienstag. "Hätte man früher genau hingesehen, hätten viele, die umgebracht wurden, nicht sterben müssen", sagt Cem Özdemir, Abgeordneter und ehemaliger Grünen-Chef, der immer wieder Drohungen erhält, deswegen aber nicht schweigt.

KURIER: Herr Özdemir, die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in den USA haben in Deutschland die Rassismus-Debatte belebt. Ihre Partei will den Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz streichen – wirkt das gegen den Alltags-Rassismus, den viele erleben?

Cem Özdemir: Das ist eine überfällige Klarstellung, um zu zeigen, dass wir Menschen nicht nach so etwas wie Rassen unterscheiden oder bewerten. Wir alle sind Menschen. Diese sprachliche Änderung ersetzt aber nicht, dass wir als Zivilgesellschaft gefordert sind, bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit unsere Stimme zu erheben.

Was lässt sich konkret dagegen tun, dass Menschen mit anderer Hautfarbe, Religion, Sprache nicht länger geringgeschätzt werden?

Als Europäer können wir nicht so tun, als hätten wir mit Kolonialismus und Sklaverei nichts zu tun. Wir müssen uns mit den Wurzeln des Rassismus auseinandersetzen und uns fragen, was wir dafür tun können, dass Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, Herkunft oder sonst was beurteilt werden.

Sie sind 1965 in Bad Urach geboren, Ihre Eltern sind Gastarbeiter aus der Türkei.

Die ersten Worte, die ich im Kreißsaal hörte, waren schwäbisch (lacht). Ich habe mich nie anders gefühlt als die Kinder dort. Erst in der Schule habe ich gemerkt, was es ausmacht, wenn Eltern einem nicht bei den Hausaufgaben helfen können, weil sie arbeiten müssen. Ich habe erst über den zweiten Bildungsweg Zugang zur Hochschule bekommen. Gleiche Chancen im Bildungssystem sind ein zentraler Hebel gegen Benachteiligung. Natürlich gibt es Diskriminierung am Arbeits- und Wohnungsmarkt, aber schon als Kind Ausgrenzung zu erleben, ist besonders schlimm. In der Grundschule fragte der Lehrer, wer in welche weiterführende Schule will. Als ich bei Gymnasium die Hand reckte, lachten alle. Das war vielleicht nicht böse gemeint, aber zeigt ein strukturelles Problem, das auch heute noch viele erleben: Was sucht einer mit so einem Namen auf dem Gymnasium?

Sie gehörten 1994 zu den ersten Abgeordneten mit türkischen Namen – eine Zeit in der Asylunterkünfte und Häuser von Migranten brannten. Was hat Sie damals angetrieben?

Einer meiner Beweggründe, mich zur Wahl zu stellen, waren die Brandanschläge in Solingen und die beeindruckende Reaktion von Mevlüde Genç, die fünf Familienmitglieder verloren hat. Rassisten leben von Hass, aber diese mutige Frau weigerte sich zu hassen. Trotz ihres Leides wies sie daraufhin, dass man nicht ein Land, ein Volk oder eine Stadt dafür verantwortlich machen kann. Ich wollte, dass jemand, der ihre Sprache spricht und ihren Humanismus, dem nächsten Bundestag angehört.

Politiker aus Einwandererfamilien sind nach wie vor unterrepräsentiert.

Sie müssen sich ja nur anschauen, dass in Deutschland niemand mit Migrationshintergrund am Kabinettstisch sitzt. Wir haben da noch viel vor uns und das gilt natürlich für alle Partien.

Bei vielen zeigt sich, dass egal, wie weit sie es gebracht haben, am Ende immer die Herkunft thematisiert wird. In Österreich hat Justizministerin Alma Zadić damit Erfahrung gemacht.

Sie ist ein Vorbild für viele Leute und zeigt, dass man es mit Überzeugungen bis in ein Bundeskabinett schaffen kann. Ich würde mir wünschen, dass sich alle neben sie und vor sie stellen, wenn sie angefeindet wird.