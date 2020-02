Die AfD nach Hanau: Zwischen medialem Opfer und dem "politischen Arm des Hasses"

Diese Taktik hat einen einfachen Namen: Selbstverharmlosung. „Die AfD nimmt, wenn sie der geistigen Brandstiftung beschuldigt wird, die Biedermann-Pose ein“, sagt Schroeder. Sie nennt Täter „Verrückte“, spricht von „Einzelfällen“ – und das nicht in jener zynischen Weise, wie sie es bei Taten von Tätern mit Migrationshintergrund macht. All dies habe in den letzten Jahren zu einer Veränderung der Tonalität geführt: „Die Schwellen des Sagbaren sind durch die AfD abgesenkt geworden.“

Auch das, was früher innerhalb der Partei sanktioniert wurde, ist mittlerweile im Bereich des Normalen. Dass Thüringens Landeschef Björn Höcke, der bekannteste Rechtsausleger der Partei, kürzlich bei Pegida in Dresden auftrat, wurde innerhalb der Partei mit einem Schulterzucken quittiert. Mehr noch: Viele applaudierten ihm. Vor nicht allzu langer Zeit war ein Anstreifen an die Wutbürger, unter die sich mehr und mehr Rechtsextreme mischen, in der Partei undenkbar.

Dass sich die Partei immer stärker radikalisiert, scheint ihrer Attraktivität aber nicht zu schaden. In Umfragen liegt sie bundesweit konstant bei 15 Prozent, in manchen Ländern sogar über 20. Wie man jene erreicht, die ihr Kreuzchen bei der AfD machen, obwohl sie immer weiter ins Extreme driftet, darüber zerbrechen sich alle Mitbewerber den Kopf.

Die Faschismuskeule nutze jedenfalls wenig, sagt Schroeder. „Nicht jeder, der eine menschenfeindliche Parole von sich gibt, darf gleich als Faschist bezeichnet werden. Damit verharmlost man das nationalsozialistische Regime, das 60 Millionen Tote zu verantworten hat.“