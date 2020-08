Angriff in Graz: Antisemitismus in Österreich wächst seit Jahren

Hinsichtlich der ideologischen Hintergründe waren 268 und damit der überwiegende Anteil der Vorfälle rechtsextrem motiviert. 226 Vorfälle waren nicht zuordenbar. 25 Täter wiederum waren einer linken oder linksextremistischen Gesinnung zuordenbar. Hier bricht sich der Antisemitismus unter dem Mantel von Globalisierungskritik Bahn.

Großes Bedrohungspotenzial

31 antisemitische Vorfälle waren weltanschaulich bzw. religiös dem politischen Islam zuzurechnen. Die IKG hob in dieser Kategorie hervor, dasss insbesondere bei Vorfällen mit hohem Bedrohungspotenzial wie physischen Angriffen und Bedrohungen muslimischer Antisemitismus auffällig ist.

Hintergründe über den Mann, der Elie Rosen angegriffen haben soll, und dessen Motivation sollen Montagmittag nach einem Treffen im Innenministerium in Wien bekannt gegeben werden. Daran nehmen Innenminister Karl Nehammer, Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP), der Präsident der jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, teil. Der KURIER wird berichten.

Aufruf zur Zurückhaltung

"Wir werden uns nicht unterkriegen lassen und ich auch nicht", hatte Rosen bereits am Sonntag in Reaktion auf den Angriff erklärt. Gegenüber dem Standard kritisierte der Grazer IKG-Präsident den "Austausch zwischen links und rechts in sozialen Medien. Die einen werfen den anderen vor, die besseren Antisemiten zu sein. Das ist mehr als unappetitlich." Er rufe "alle dazu auf, sich zurückzunehmen. Mir ist es egal, woher der Angreifer kommt."