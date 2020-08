Angriff auf Synagoge: Nehammer spricht von "islamistischem Motiv"

Synagogen unter Schutz

Bundesweit würden nun alle Synangogen vemehrt bewacht, kündigte Nehammer an. "Es braucht die volle Härte und Klarheit des Rechtsstaates", so Nehammer. "Das ist ein systemisches Problem und nicht nur eine einzelne Tat."

Präsident Rosen warnte jedoch am Montag davor, in den Attacken von Graz nur einen Einzeltäter zu sehen. "Die Sozialisierung fndet im Umfeld und im Internet statt. Taten wie diese bringen genau jene Publizität, die andere als Vorbild nehmen." Antisemitismus sei immer unappetitlich, merkte Rosen an. "Egal, woher er kommt, von rechts, links, oben, unten." Gleichzeitig warnte der Grazer jedoch auch davor, "politisches Kapital aus dem Fall zu schlagen. Das ist auch unappetitlich."

Personenschutz nach den ersten Schmieraktionen an der Synagige habe er sich jedoch nicht gewünscht, versicherte Rosen. "Dieser Angriff war nicht absehbar."

Drei Millionen Euro für die Sicherheit

Oskar Deutsch, Präsident der IKG Wien, betonte, dass sich die jüdischen Gemeinden "nicht einschüchtern lassen". Allerdings bedauerte er, dass jüdisches Leben ohne Schutzmaßnahmen in Österreich nicht möglich wäre: "Unsere Gebäude müssen geschützt werden. Sonst würden Eltern ihre Kinder nicht in jüdische Schulen schicken." Drei Millionen Euro investiere die Kultusgemeinde jährlich in Sicherheitsmaßnahmen.