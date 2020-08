Tätersuche nach Angriff auf Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz

Auch die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) und Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt äußert sich zum tätlichen Angriff auf Rosen: „Dass Juden nun auch in Österreich tätlich angegriffen werden ist unerträglich und absolut inakzeptabel. Es überschreitet einmal mehr eine rote Linie. Im Europa des 21. Jahrhunderts ist das leider traurige Realität geworden, indem sich der Hass auf Juden und auch auf Israel verbal, physisch sowie digital seinen Weg bahnt.

Kritik an Behörden

Völlig unverständlich ist für Goldschmidt, dass "die Behörden der Steiermark und Österreichs, zumal nach zwei jüngst erfolgten Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Graz nicht unverzüglich für Sicherheit gesorgt haben, um sie zu schützen."

Für den Oberrabbiner ist klar, dass wegen des wachsenden Trends schwerer antisemitischer Straftaten hier hätte gewarnt sein müssen.

Vertreter anderer Religionen verurteilen Angriffe

Auch andere Religionsgemeinschaften sind erschüttert von den Vorfällen in Graz. Mit Betroffenheit hat der evangelisch-reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld auf den Angriff reagiert. Es sei „schrecklich genug“, dass die Synagoge und das Gemeindehaus in den Tagen zuvor attackiert worden seien – „der physische Angriff auf den Präsidenten der IKG Graz ist aber noch einmal etwas anderes. Ich verurteile diese antisemitische Untat aufs Schärfste“, schreibt Hennefeld in einer Aussendung am Samstagabend.

"Die wiederholten Angriffe auf die Grazer Synagoge erschrecken mich. Mein erster Gedanke gilt Herrn Rosen", twitterte Kardinal Christoph Schönborn am Samstagabend. „Antisemitismus darf nie mehr Platz finden in Österreich!", appellierte der katholische Wiener Erzbischof.

Ähnlich äußerte sich der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, ebenfalls auf Twitter: „Antisemitismus und Hetze haben keinen Platz in unserer Gesellschaft! Meine volle Solidarität gilt der jüdischen Gemeinschaft", twitterte er.

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) verurteilt den Angriff: "Unsere Mitgefühl und Gedanken sind bei Elie Rosen und der jüdischen Gemeinde in Graz. In Österreich darf heute, morgen und auch übermorgen Judenhass und Antisemitismus keinen Platz haben. Wir solidarisieren uns in Österreich lebenden JudenInnen und fordern dass die Täter rasch ausgeforscht und für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen werden."