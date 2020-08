Präsident der Jüdischen Gemeinde mit Baseballschläger attackiert

Eine Anschlagserie schockt die Jüdische Gemeinde in Graz und ganz Österreich. Waren es am Mittwoch noch Graffiti an einer Wand der Synagoge, wurden in der Nacht auf Samstag bereits Fenster mit Steinen eingeschlagen. Samstagabend gipfelte die Aggression in einem Angriff auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde, Elie Rosen, mit einem Baseballschläger.

Rosen wollte Samstagabend mit seinem Auto auf das Grundstück des jüdischen Gemeindehauses einfahren. Dort fiel ihm ein Mann mit Baseballkappe auf, der Steine in den Hof warf. Er habe ausgesehen wie jener Verdächtige, der auf Überwachungsvideos gefilmt wurde, als er die Scheiben der Synagoge in der Nacht auf Samstag einschlug.