Jahresrückblick: Das waren die Top 15 auf kurier.at
2025 suchten Leserinnen und Leser Orientierung ebenso wie Ablenkung – und spiegelten mit ihrem Leseverhalten ein Jahr voller Gegensätze wider. Von großen TV-Momenten und kulturellen Highlights über hitzige innenpolitische Debatten, internationale Krisen und Justizfälle bis hin zu Gesundheitsthemen und Alltagsfragen reichte das Spektrum. Auch tragische Ereignisse, überraschende Wendungen im Sport, Diskussionen rund um Arbeit, Pensionen und Mobilität sowie Einblicke in die Welt der Stars bewegten unsere Leserinnen und Leser.
Sehen Sie hier eine Auswahl der meistgelesenen Geschichten des Jahres auf kurier.at
Platz 15
Eine der beliebtesten Sendungen des Jahres im ORF war auch auf kurier.at eine der meistgelesen Geschichten: Bei "9 Plätze – 9 Schätze" wurden im Oktober die schönsten Orte Österreichs gekürt.
Platz 14
Platz 13
Platz 12
Wenn der ORF große Sportevents überträgt, dann ist Rainer Pariasek im Bilde. Seit drei Jahrzehnten ist der Moderator beim öffentlich-rechtlichen Sender omnipräsent – und er polarisiert. Die exklusive KURIER-Geschichte, dass er sich hinter den Kulissen einen verbalen Schlagabtausch mit ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter lieferte, stieß deshalb auf besonders großes Interesse.
Platz 10
16 Jahre nach der ersten Anzeige wegen Korruption wurde Karl-Heinz Grasser heuer am 25. März zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Am 2. Juni trat er seine Haftstrafe an, ist inzwischen Freigänger und könnte ab Jänner die Fußfessel bekommen. Dass genau das passieren würde, thematisierte der KURIER schon im April, unmittelbar nach dem Urteil.
Platz 9
In Österreich erkranken jedes Jahr rund 42.000 Menschen an Krebs, womit die Krankheit nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache im Land darstellt. Nun soll sich ein deutlicher Wandel in der Krebsmedizin abzeichnen. Der Artikel zu neuen Hoffnungsträgern der Krebstherapie gehörte dieses Jahr zu den meistgelesenen auf kurier.at.
Platz 8
Der Liveticker zur Regierungsbildung stieß zu Jahresbeginn auf großes Leserinteresse. Nach zähen Verhandlungen haben sich ÖVP, SPÖ und Neos sich im Februar im zweiten Anlauf auf eine Dreierkoalition geeinigt. Bis dahin war es ein weiter Weg, betonte ÖVP-Chef Christian Stocker: "Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes."
Platz 7
Europa vor dem "zivilisatorischen Untergang" – dem „Verlust der nationalen Identität“: Mit Schwarzmalerei in ihrer jüngsten Sicherheitsstrategie sorgten die USA in der EU für Empörung. Nicht so bei Zukunftsforscherin Florence Gaub. Warum sich die EU vor der neuen Sicherheitsstrategie der USA nicht fürchten muss und was Europa durch den Ukraine-Krieg gelernt hat, erklärte die Militärstrategin im KURIER-Interview.
Platz 6
Zum 67. Mal hieß es Ende Februar beim Wiener Opernball wieder „Alles Walzer“. Über Baumeister Richard Lugner und seine Stargäste hat man sich in vergangenen Jahren gerne aufgeregt – doch heuer fehlte er. Man konnte sich fast vorstellen, wie er mit einem milden Lächeln aufs Gewalze in der Staatsoper herabblickte. Wie der erste Opernball ohne Richard Lugner gelaufen ist, interessierte die Leserinnen und Leser von kurier.at heuer besonders und bedeutete Platz 6 der meistgelesenen Artikel.
Platz 5
Pleitier René Benko beschäftigte im vergangenen Jahr nicht nur die Gerichte, sondern stieß auch auf großes Leserinteresse. Im Ermittlungsverfahren gegen den gestrauchelten Immobilienjongleur kam es zu einem Schlagabtausch zwischen dem Anwalt von Nathalie Benko und den Ermittlern der SOKO Signa. Im Mittelpunkt standen dabei sieben Diamantringe, die in einem geheimen Tresor bei Verwandten von Nathalie Benko entdeckt und sichergestellt wurden.
Platz 4
Welche Parteien haben in welchen Orten bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich 2025 die meisten Stimmen bekommen? Welche Partei hat am meisten Wählerinnen und Wähler verloren? Mit unserer interaktiven Karte konnten Leserinnen und Leser entdecken, wie sich ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos, Grüne und alle weiteren Listen in den an den Wahlen teilnehmenden niederösterreichischen Gemeinden geschlagen haben.
Platz 3
Weihnachtssterne verkaufen sich millionenfach - die Poinsettie ist die beliebteste Topfpflanze im Advent. "999 von 1.000 Weihnachtssternen, die im Supermarkt verkauft werden, gehen in den ersten vier Wochen ein", sagt aber eine Floristin. Der Text, warum man am besten die Finger von Weihnachtssternen lässt, hat es auf Platz 3 der meistgeklickten Artikel von 2025 geschafft.
Platz 2
Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule stand das Land unter Schock: Am 10. Juni ermordete ein 21-jähriger ehemaliger Schüler am BORG Dreierschützengasse in Graz neun Jugendliche sowie eine Lehrerin. "Er wollte, dass wir hassen. Dass wir Angst haben. Aber er hat versagt. Weil wir zusammenhalten, komme, was wolle", sagte der Schulsprecher Ennio Resnik damals. Bundeskanzler Christian Stocker rief eine dreitägige Staatstrauer aus.
Platz 1
Künstliche Intelligenz ist in aller Munde - und bereitet vielen Sorgenfalten. Wohl auch deshalb war dies die meistgelesene Geschichte des Jahres auf kurier.at: Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates warnte im April davor, dass viele Arbeitsplätze wegfallen werden, weil die KI die Aufgaben übernehmen könne. Der Technologie-Mogul prognostizierte, dass es drei Berufe gibt, die die KI überdauern werden.
