Jahresrückblick: Das waren die Top 15 auf kurier.at

2025 suchten Leserinnen und Leser Orientierung ebenso wie Ablenkung – und spiegelten mit ihrem Leseverhalten ein Jahr voller Gegensätze wider. Von großen TV-Momenten und kulturellen Highlights über hitzige innenpolitische Debatten, internationale Krisen und Justizfälle bis hin zu Gesundheitsthemen und Alltagsfragen reichte das Spektrum. Auch tragische Ereignisse, überraschende Wendungen im Sport, Diskussionen rund um Arbeit, Pensionen und Mobilität sowie Einblicke in die Welt der Stars bewegten unsere Leserinnen und Leser. Sehen Sie hier eine Auswahl der meistgelesenen Geschichten des Jahres auf kurier.at

Platz 15

Eine der beliebtesten Sendungen des Jahres im ORF war auch auf kurier.at eine der meistgelesen Geschichten: Bei "9 Plätze – 9 Schätze" wurden im Oktober die schönsten Orte Österreichs gekürt. "9 Plätze – 9 Schätze": Das ist Österreichs schönster Ort 2025 Platz 14

Lässt sich von lebenslanger Teilzeit leben? Und wie groß ist der Unterschied im Gehalt und in der Pension wirklich? Dieser Frage gingen wir in folgender Geschichte auf die Spuren. Die Kurzantwort: Die Unterschiede sind natürlich erheblich. Besonders in der Pension ist aber neben dem Einkommen noch ein anderer Faktor ausschlaggebend. Lebenslang Teilzeit arbeiten: Mit wie viel weniger Geld man auskommen muss

Platz 13

Im Oktober startete der Strafprozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger. Der Vorwurf: Wöginger soll 2017 bei Thomas Schmid, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, für einen ÖVP-Bürgermeister interveniert haben, der sich um die Leitung des Finanzamts Braunau-Ried-Schärding beworben hatte. Anstiftung zum Amtsmissbrauch lautete der Vorwurf also. Das Verfahren endete mit einer Diversion, musste aber erneut aufgerollt werden. Die "Causa Postenschacher" stieß von Beginn an auf großes Interesse. Besonders oft gelesen wurde dabei aber der Leitartikel von Innenpolitik-Redakteurin Raffaela Lindorfer. Dass der neue Prozess nun von der gleichen Richterin geführt werden soll, sorgte für großes Unverständnis. Lindorfers Urteil im Leitartikel: " Für einen 'frischen Start' wäre ein Richterwechsel sicher von Vorteil." Der Schaden ist angerichtet Platz 12

Ab 2026 ändern sich die EU-Führerscheinregeln: Wer mit dem Pkw-Führerschein schwerere Fahrzeuge lenken will, kann das künftig nur unter bestimmten Voraussetzungen tun. Die Service-Geschichte mit den wichtigsten Änderungen können Sie hier noch einmal nachlesen: Fünf Tonnen mit Klasse B: Die wichtigsten Neuerungen für EU-Führerscheine Platz 11

Wenn der ORF große Sportevents überträgt, dann ist Rainer Pariasek im Bilde. Seit drei Jahrzehnten ist der Moderator beim öffentlich-rechtlichen Sender omnipräsent – und er polarisiert. Die exklusive KURIER-Geschichte, dass er sich hinter den Kulissen einen verbalen Schlagabtausch mit ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter lieferte, stieß deshalb auf besonders großes Interesse. "So ein Schwafler": ORF-Star Pariasek im Machtkampf mit seinem Sportchef Platz 10

16 Jahre nach der ersten Anzeige wegen Korruption wurde Karl-Heinz Grasser heuer am 25. März zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Am 2. Juni trat er seine Haftstrafe an, ist inzwischen Freigänger und könnte ab Jänner die Fußfessel bekommen. Dass genau das passieren würde, thematisierte der KURIER schon im April, unmittelbar nach dem Urteil. Causa Buwog: Grasser "sitzt" wohl kürzer als gedacht Platz 9

In Österreich erkranken jedes Jahr rund 42.000 Menschen an Krebs, womit die Krankheit nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache im Land darstellt. Nun soll sich ein deutlicher Wandel in der Krebsmedizin abzeichnen. Der Artikel zu neuen Hoffnungsträgern der Krebstherapie gehörte dieses Jahr zu den meistgelesenen auf kurier.at. Die neuen Hoffnungsträger der Krebstherapie Platz 8

Der Liveticker zur Regierungsbildung stieß zu Jahresbeginn auf großes Leserinteresse. Nach zähen Verhandlungen haben sich ÖVP, SPÖ und Neos sich im Februar im zweiten Anlauf auf eine Dreierkoalition geeinigt. Bis dahin war es ein weiter Weg, betonte ÖVP-Chef Christian Stocker: "Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes." Liveticker: ÖVP, SPÖ und Neos wollen gemeinsam eine Regierung bilden Platz 7

Europa vor dem "zivilisatorischen Untergang" – dem „Verlust der nationalen Identität“: Mit Schwarzmalerei in ihrer jüngsten Sicherheitsstrategie sorgten die USA in der EU für Empörung. Nicht so bei Zukunftsforscherin Florence Gaub. Warum sich die EU vor der neuen Sicherheitsstrategie der USA nicht fürchten muss und was Europa durch den Ukraine-Krieg gelernt hat, erklärte die Militärstrategin im KURIER-Interview. Zukunftsforscherin: "Wir nähern uns der Endphase des Krieges in der Ukraine" Platz 6

Zum 67. Mal hieß es Ende Februar beim Wiener Opernball wieder „Alles Walzer“. Über Baumeister Richard Lugner und seine Stargäste hat man sich in vergangenen Jahren gerne aufgeregt – doch heuer fehlte er. Man konnte sich fast vorstellen, wie er mit einem milden Lächeln aufs Gewalze in der Staatsoper herabblickte. Wie der erste Opernball ohne Richard Lugner gelaufen ist, interessierte die Leserinnen und Leser von kurier.at heuer besonders und bedeutete Platz 6 der meistgelesenen Artikel. Das war der Opernball 2025: Reizende Roben, Leni, Lugners und versaute Punschkrapferl Platz 5

Pleitier René Benko beschäftigte im vergangenen Jahr nicht nur die Gerichte, sondern stieß auch auf großes Leserinteresse. Im Ermittlungsverfahren gegen den gestrauchelten Immobilienjongleur kam es zu einem Schlagabtausch zwischen dem Anwalt von Nathalie Benko und den Ermittlern der SOKO Signa. Im Mittelpunkt standen dabei sieben Diamantringe, die in einem geheimen Tresor bei Verwandten von Nathalie Benko entdeckt und sichergestellt wurden. Nathalie Benko will millionenteure Diamantringe zurück Platz 4

Welche Parteien haben in welchen Orten bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich 2025 die meisten Stimmen bekommen? Welche Partei hat am meisten Wählerinnen und Wähler verloren? Mit unserer interaktiven Karte konnten Leserinnen und Leser entdecken, wie sich ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos, Grüne und alle weiteren Listen in den an den Wahlen teilnehmenden niederösterreichischen Gemeinden geschlagen haben. So haben die Gemeinden in NÖ gewählt Platz 3

Weihnachtssterne verkaufen sich millionenfach - die Poinsettie ist die beliebteste Topfpflanze im Advent. "999 von 1.000 Weihnachtssternen, die im Supermarkt verkauft werden, gehen in den ersten vier Wochen ein", sagt aber eine Floristin. Der Text, warum man am besten die Finger von Weihnachtssternen lässt, hat es auf Platz 3 der meistgeklickten Artikel von 2025 geschafft. Weihnachtsstern besser nicht kaufen - eine Floristin klärt auf, warum Platz 2

Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule stand das Land unter Schock: Am 10. Juni ermordete ein 21-jähriger ehemaliger Schüler am BORG Dreierschützengasse in Graz neun Jugendliche sowie eine Lehrerin. "Er wollte, dass wir hassen. Dass wir Angst haben. Aber er hat versagt. Weil wir zusammenhalten, komme, was wolle", sagte der Schulsprecher Ennio Resnik damals. Bundeskanzler Christian Stocker rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Elf Tote nach Amoklauf an Grazer Schule: Die Hintergründe zur Bluttat Platz 1

