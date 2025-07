"Oida, du bist so ein Schwafler", schimpfte Pariasek in einem digitalen Meeting in Richtung seines Vorgesetzten, ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter. Was Pariasek in diesem Moment nicht bedachte: Das Mikrofon seines Laptops war nicht auf stumm geschaltet. Über 60 Mitarbeiter und Kollegen der Redaktion lauschten mit und vernahmen auch die Reaktion des Chefs, der Pariasek umgehend zurechtwies. "Es sind noch ein paar weitere Worte gefallen und diese Teammeetings werden immer aufgezeichnet“, sagt ein Mitglied der Redaktion, das anonym bleiben möchte. Ein anderer Insider fügt hinzu: „Es würde mich nicht wundern, wenn ein Ausschnitt davon in den sozialen Netzwerken landet."

Außen vor statt mittendrin Ein Zwischenfall, der jedenfalls längst auch die Führungsebene am Küniglberg erreicht hat und der auch Folgen haben könnte. Dabei musste Pariasek in jüngster Vergangenheit ohnehin schon den einen oder anderen Rückschlag verkraften. So durfte der Niederösterreicher etwa bei der Ski-WM in Saalbach nicht mehr aus dem WM-Studio moderieren. Auch beim Fußball ist er nicht mehr automatisch gesetzt. Der ORF hat in diesem Jahr zwei Länderspiele der Männer übertragen. Bei beiden war Pariasek vor Millionen-Publikum außen vor. Im März bei der Nations-League-Partie gegen Serbien moderierte Alina Zellhofer. Beim Start der WM-Qualifikation gegen Rumänien Anfang Juni führte Oliver Polzer durch die Sendung – drei Tage vor dem besagten Redaktionsmeeting mit Pariaseks verbalem Ausrutscher. Hat sich in diesem Moment sein Frust entladen? „Ich war zu diesem Zeitpunkt etwas unglücklich, das stimmt“, sagt Rainer Pariasek zum KURIER, fügt aber beschwichtigend hinzu: „Ich hatte mittlerweile ein Gespräch mit Aigelsreiter, in dem wir alles geklärt haben.“ Dabei sei ihm zugesichert worden, „dass es ab Herbst wieder anders sein wird.“

Ob das wirklich so kommt? Insider berichten indes, Aigelsreiter wolle Pariasek künftig auch vom Ski-Weltcup nach und nach abziehen. Ob Aigelsreiter Pariasek loswerden oder sein Team einfach nur verjüngen will, diese Frage wollte der KURIER dem Sportchef stellen. Dieser gab jedoch keine Stellungnahme ab. Dabei könnte sich das Thema auch anders lösen. Denn Fakt ist: Der ORF will Aigelsreiter loswerden und hat dem 61-Jährigen unlängst den Golden Handshake angeboten. Und das nicht nur, weil der Sender zum Sparen gezwungen ist. Aigelsreiter hat sich in seinen gut zwei Jahren als Sportchef nicht nur beim Großteil der eigenen Belegschaft Unmut zugezogen. Auch in der Führungsebene ist man sauer. Als größte Kritikerin des Sportchefs gilt dem Vernehmen nach Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Als Kritikpunkt gilt fehlendes Management. Tenor: Der frühere Radiojournalist sei nicht nur nicht in der Lage, eine multimediale Hauptabteilung mit 130 Mitarbeitern zu führen, sondern zeige auch kaum Interesse daran. „Er ist damit überfordert, Konflikte zu moderieren, und lässt es einfach laufen“, sagt ein Insider.