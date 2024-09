Pariasek? Polzer? Warum es beim ORF-Sport neue Gesichter gibt

Wer am Freitagabend das Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Slowenien auf ORF 1 verfolgt hat, der war mitunter überrascht. Bei der TV-Übertragung waren die bekanntesten Gesichter des ORF-Sports weder zu sehen, noch zu hören.

So waren in Ljubljana Gesichter zu sehen, die bei Länderspielen der Männer bisher noch nicht oder kaum im Bild waren. So feierte etwa Daniel Warmuth seine Premiere als Kommentator bei einem A-Länderspiel der Österreicher. An seiner Seite ebenfalls neu war Ex-Bundesligakicker Michael Liendl als Co-Kommentator. Alina Zellhofer durfte diesmal moderieren. An ihrer Seite Experten-Legende Herbert Prohaska und Ex-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck, die seit März zum ORF-Sport-Team zählt. Die Interviews geführt wurden diesmal von jenem Mann, der das alles offenbar zu verantworten hat: Christian Diendorfer.

Der Oberösterreicher hat KURIER-Informationen zufolge nach der Pensionierung von Gerhard Lackner die Agenden des Fußball-Chefs am Küniglberg übernommen und gleich einige Umbesetzungen vorgenommen. Auch beim bevorstehenden zweiten Nations-League-Spiel am Montag gegen Norwegen wird es wieder ein neues Gesicht, bzw. eine ungewohnte Stimme am Mikrofon geben. Demzufolge feiert in Oslo Dietmar Wolff seine Premiere als Kommentator bei einem A-Länderspiel der Männer. An seiner Seite gibt es dann aber doch auch bewährte Kräfte: Helge Payer fungiert als Co-Kommentator, Rainer Pariasek wird moderieren, Schnaderbeck bleibt Expertin. Nur Herbert Prohaska bleibt diesmal zuhause, um sich nach einem Bandscheibenvorfall zu schonen. Alina Zellhofer wird in Oslo die Interviews führen.