ÖFB-Noten beim 1:1 in Slowenien: Nur zwei gute Österreicher

Patrick Pentz, 3

Österreichs EM-Goalie musste erstmals in Erscheinung treten, als der Elfer der Slowenen unhaltbar für ihn im Kreuzeck einschlug. Spielte aufmerksam mit und half mit seiner Technik am Fuß in mancher Situation aus. In der zweiten Hälfte nicht mehr gefordert.

Philipp Mwene, 3

Startete mit einem ungeschickten Handspiel, das zum Elfmeter für die Slowenen führte. Versuchte dann aber seine Dynamik nach vorne ins Spiel zu bringen, was nach Anlaufzeit auch gelang, vor allem beim Assist zum 1:1, durch den er richtig ins Spiel fand. Auch danach mit einem super Einwurf Chancen-Vorbereiter und hinten aufmerksam mit gutem Tackling.