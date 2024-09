Nations League live: So steht es bei Österreich gegen Slowenien

Österreichs Fußball-Nationalteam startet heute Abend (20.45 Uhr/live ORF 1) mit dem Spiel gegen EM-Teilnehmer Slowenien in die vierte Auflage der Nations League.

Die ÖFB-Auswahl trifft damit in Liga-B-Gruppe 3 in Ljubljana auf eine Truppe, die in ihren jüngsten zehn Länderspielen nur einmal als Verlierer vom Platz ging - und das im EM-Achtelfinale gegen Portugal erst nach Elfmeterschießen. Dazu plagen Coach Ralf Rangnick Personalsorgen, gleich neun Spieler standen für das Match nicht zur Verfügung.