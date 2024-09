Rangnick nach 1:1 in Slowenien: "Der Platz war eine Katastrophe"

Auswärts ein Punkt, dieser Start in die Nations League ist zumindest nicht in die Hose gegangen. So sieht es auch der Teamchef. "Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, trotzdem waren die Slowenen immer gefährlich durch Konter. Es ist kein Zufall, dass sie bei der EM kein Spiel verloren und kein Gegentor aus dem Spiel heraus bekommen haben“, meinte Ralf Rangnick nach dem Spiel gegen den gut verteidigenden Gegner.

Wie man es besser hätte machen können? "Wir müssen noch öfter in die Tiefe laufen, so wie es Konny Laimer beim 1:1 und auch davor schon gemacht hat.“ Bei viel Ballbesitz in Hälfte zwei habe aber auch der schlechte Rasen den Österreichern zu schaffen gemacht, so der Deutsche. "Der Platz war eine volle Katastrophe und der Nations League nicht würdig".