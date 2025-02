Das war der Opernball 2025: Reizende Roben, Leni, Lugners und versaute Punschkrapferl

In den vergangenen Jahren wurde ja immer gerne bezüglich der prominenten Ballgäste den glorreichen alten Zeiten nachgetrauert, als noch gekrönte Häupter wie der mittlerweile Alt-König Juan Carlos von Spanien, Beatrix der Niederlande oder Prinzessin Caroline von Monaco den Opernball besuchten. Über Baumeister Richard Lugner und seine Stargäste hat man sich gerne aufgeregt – doch heuer fehlte er. Man konnte sich fast vorstellen, wie er mit einem milden Lächeln aufs Gewalze in der Staatsoper herabblickt. Groß sind seine Fußstapfen, die andere versuchten zu füllen.

Das Kristallunternehmen Swarovski zum Beispiel brachte gleich drei glitzernde Gäste: Model-Mama Heidi Klums Tochter Leni („Ich fühle mich wie eine Prinzessin“), die auf Schritt und Tritt von Kamerateams verfolgt wurde, „Gossip Girl“-Schauspieler Ed Westwick und das südafrikanische Model Candice Swanepoel.

Auf die deutsche Prominenz setzte das Magazin Style Up Your Life! und das Immo-Unternehmen „3SI“. Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Juror Bruce Darnell, Sänger Sasha, Pocher-Ex Amira Aly (war zum ersten Mal am Opernball und freute sich auf „pompöse Kleider, tolle Menschen, tolle Musik, schöne Tänze und viel Spaß“), Model Franziska Knuppe (ihr dritter Opernballbesuch) und Lilly zu Sayn-Wittgenstein mit Tochter Lana, nahmen in deren Loge Platz. Lana besuchte den Ball übrigens zum ersten Mal und spielt jetzt mit dem Gedanken, nächstes Jahr zu debütieren. So war das blaue Blut dann doch auch vertreten.

Die besten Promi-Bilder des Abends

© Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Sänger Sasha war zum ersten Mal am Ball. Mit dem Frackanziehen hat er sich eher schwer getan. Seine Frau Julia Röntgen sagte dem KURIER, dass er ein guter Tänzer ist und sie auch versuchen werden zu tanzen. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Schauspielerin Nina Proll im schulterfreien Glamour-Kleid in Dunkelgrün von Lena Hoschek. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Model Franziska Knuppe als wandelnde Rose. Die opulente Robe ist ein deutsches Design, von der Manufaktur Boscana. Gut gelaunt posierte Knuppe mit dem ehemaligen GNTM-Juror und Laufstegtrainer Bruce Darnell im Vorfeld des Balls im Hotel Sacher. Für Knuppe war es bereits der dritte Opernball. Darnell tanzte zum ersten Mal an. Nach einem Stelldichein im Sacher gab er auf später dem Red Carpet in der Staatsoper seine Catwalk-Skills zum Besten. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Moderatorin Amira Aly, seit 2024 von Oliver Pocher geschieden, in fließendem Gold. Zu dem Seidenkleid von Designer Michelle Mason kombinierte sie einen Cape. Geboren in Klagenfurt am Wörthersee wuchs sie bei ihrer Mutter in Österreich auf. Obwohl sie erst mit 22 Jahren nach Deutschland zog, war es für sie der erste Opernball - auf den sie sich sehr freue, wie Aly vorab dem KURIER verriet. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Royaler Besuch: Auch die deutsche Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein mischte sich heuer unter die erlauchte Gästeschar. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 3SI-Immogroup-Geschäftsführer Michael Schmidt und seine Frau Sylwia hatten eine sichtliche Gaudi. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Geschäftsführer der geschichtsträchtigen Sacher-Hotels, Matthias Winkler, mit seiner Ehefrau Alexandra. Es sei heuer das größte Interesse am Opernball gewesen, dass er je erlebt hat, erzählte Winkler dem KURIER. Sie mussten viele Leute regelrecht wegschicken. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Opernsängerin Zoryana Kushpler mit dem Designer ihres Kleides, Alexis F. Gonzalez. Kushpler setzte auf Schulterpolster-Opulenz. Zum goldenen Kleid kombinierte sie extravagante Ohrringe in Blau-Schwarz und einen Ring in Form eines Schmetterlings. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Motorsport-Expertin Corinna Camper vertraute ebenfalls auf den Designer Alexis F. Gonzalez. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Mirjam Weichselbraun entschied sich für eine JC-Hoerl-Kreation in einem zarten Roséton. Sie und Andy Knoll moderieren auch dieses Jahr das Opernball-Spektakel. © kurier/Martina Berger Opernball 2025 Silvia Schneider trug bei ihrem ersten Opernball-Debüt als Moderatorin eine eigene Kreation, die sie in Zusammenarbeit mit Couturier Liliya Semenova designt hat. © kurier/Martina Berger Opernball 2025 Extravagant: Designerin Maria Wolfsteiner. © APA/HELMUT FOHRINGER Opernball 2025 Model Leni Klum war aus Los Angeles angereist und erinnerte mit ihrer schmalen Silhouette und der eleganten Hochsteckfrisur an die junge Audrey Hepburn. Sie feierte dieses Jahr ihr Opernball-Debüt. Die Tochter von Heidi Klum gehörte zu den Ehrengästen in der Swarovski-Loge und wählte für den Ballabend eine Paillettenrobe in Schokoladen-Braun. "Es ist toll", schwärmte sie über das Flair in der Staatsoper. © APA/ROLAND SCHLAGER Opernball 2025 Später wurde das Model dabei gesehen, wie es von der Loge aus fleißig Fotos knipste. © APA/EVA MANHART Opernball 2025 ORF-Kultur-Expertin Teresa Vogl war einer der knalligsten Blickfänge des Abends. Sie trug ein Kleid von Designerin Eva Poleschenski, das an einen Blumengarten erinnerte. © kurier/Martina Berger Opernball 2025 Kristina Sprenger in einer hellblauen Robe von Thang de Hoo. Die Schauspielerin nutzte die Gelegenheit, auf der Festsiege mit TV-Produzentin Sandra Klingohr zu plaudern. © APA/EVA MANHART Opernball 2025 Sopranistin Nadine Sierra glich in einer passgenauen Traumrobe auf der Feststiege einer Prinzessin. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Moderator Karl Hohenlohe (re.), der mit Christoph Wagner-Trenkwitz durch den Abend führte, trug eine Uhr zum Frack - eigentlich ein Fauxpas. Den modischen Fehltritt nahm er allerdings locker. © kurier/Martina Berger Opernball 2025 Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz und Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger. © APA/ROLAND SCHLAGER Opernball 2025 Ein Blick in die Loge des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) (m.), die er sich unter anderem mit Ex-Bundeskanzler Werner Faymann (r.) teilte. © APA/HELMUT FOHRINGER Opernball 2025 Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) mit Ehefrau Sabine gehören seit Jahren zu den Stammgästen am Opernball und waren auch dieses Jahr wieder mit dabei. © APA/HELMUT FOHRINGER Opernball 2025 Schauspielerin Larissa Marolt trug Eva Poleschinski. Ein Kleid, in das sie sich sofort verliebt hat. "Es ist ein Vertrauen da und ich vertraue Eva, was die Kleider angeht. Sie kennt mich als Typ vom Charakter her. Es ist ja auch wichtig, dass ein Kleid den Charakter widerspiegelt. Und sie ist da ein feinfühliger Mensch", erzählte Marolt im Vorfeld des Balls gegenüber KURIER. Das zweiteilige Couture-Kleid in Kirschrot besteht aus einer Corsage und einem opulenten Rock mit Schleppe. Gefertigt wurde das Modell aus italienischem Softtüll und ist überall mit Samtpünktchen besetzt. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 "Dancing Stars"-Profitänzerin Cornelia Kreuter. © APA/HELMUT FOHRINGER Opernball 2025 Auch sie sind regelmäßig am Opernball zu Gast: Verleger Christian Mucha und Ehefrau Ekaterina Mucha, in einem Abendkleid von Erika Suess. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 ORF-Moderatorin Leona König glänzte in einer Vintage-Robe von Cher. © kurier/Martina Berger Opernball 2025 Bundespräsident Alexander van der Bellen und Österreichs First Lady Doris Maria Schmidauer. © APA/HELMUT FOHRINGER Opernball 2025 Simone Lugner besuchte erstmals ohne ihren verstorbenen Ehemann Richard Lugner den Ball. "Er liebte den Opernball, das Scheinwerferlicht und die schönen Kleider. Ich weiß, sein Geist wird an diesem Abend bei mir sein und den Ball genießen", schrieb sie im Vorfeld des Staatsgewalzes auf Instagram. Er werde bei jedem ihrer Schritte fehlen. Auf dem Red Carpet zeigte sich die Lugner Witwe mit Limousinenchauffeur Roland Granzer. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Pikantes Geständnis: "Ich führe gute Gespräche, manchmal ist auch Grenzwertiges dabei, was eher in eine Beichte passen würde", erzählte Dompfarrer Toni Faber der APA über seine Erfahrungen mit dem Wiener Opernball. © APA/ROLAND SCHLAGER Opernball 2025 Ein Blick in die Lugner-Loge: Jacqueline Lugner, Street-Artist DJ Alec Monopoly und Christina Lugner. Was es wohl mit den entsetzten Gesichtern auf sich hatte? Vielleicht galt es ja das Outfit eines Opernball-Gastes auszurichten. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Das "Victoria's Secret"-Topmodel Candice Swanepoel jedenfalls leistete sich am Ballabend ein kleines Mode-Missgeschick. Sie präsentierte sich in einem weißen Kleid von Designer Brandon Maxwell. Was ihr vielleicht nicht bewusst war: Eigentlich ist die Farbe Weiß ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten. © APA/ROLAND SCHLAGER Opernball 2025 Grünen-Chef Werner Kogler und seine Ehefrau Sabine Jungwirth hatten von ihrer Loge aus einen guten Blick auf die fulminante Eröffnungszeremonie. © APA/ROLAND SCHLAGER Opernball 2025 Nadine Sierra während der Eröffnung. Mit ihrem Auftritt sei ein Traum für sie wahr geworden, erzählte sie später gegenüber Teresa Vogl im ORF-Interview. © APA/HELMUT FOHRINGER Opernball 2025 Auch eine ergreifende Balletteinlage gab es zu bestaunen. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Sängerin und Schauspielerin Marika Lichter ließ sich den Opernball auch dieses Jahr nicht entgehen. © kurier/Martina Berger Opernball 2025 Rosa Braun verbreitete Retro-Flair und zeigte Bein. © APA/ROLAND SCHLAGER Opernball 2025 An Extravaganz kaum zu überbieten: Investment Punk Gerald Hörhan mit Dagobert-Duck-Zylinder. "Vielleicht bring ich nächstes Jahr einen Stargast. Denn ich bin immer zu Schandtaten bereit. Heute bin ich mit Freunden und Fans da", erzählte er dem KURIER. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Sympathisch: Nach der Eröffnung mischte sich Leni Klum unter die Ballgäste auf dem Tanzparkett - und wurde auf Schritt und Tritt von zig Kamerateams verfolgt. © Kurier/Philipp Hutter Opernball 2025 Neben dem Posieren mit den Debütantinnen stand auch Krampfen-Essen für Leni auf dem Programm - bevor sie kurz vor Mitternacht den Ball verließ.

Ein bisserl kaiserliches Flair versprühte übrigens auch Bariton Clemens Unterreiner – er trug eine historische Uhrenbrosche, die einst Schauspielerin Katharina Schratt von Kaiser Franz Joseph I. geschenkt bekam. In Gedenken an ihren verstorbenen Gatten besuchte auch Simone Lugner den Opernball (mit Herrn Roland, dem Chauffeur von Richard Lugner, im Schlepptau) ganz nach Vorbild des Baumeisters mit TV-Kamerateam. Tradition verpflichtet halt. Lugner-Tochter Jacky hingegen machte es ganz anders als der Herr Papa, kein großer Medienrummel, kein großer Hollywood-Star. Sie kam samt Ehemann Leo mit dem New Yorker Street-Art-Künstler Alec Monopoly. Bleibt abzuwarten, ob sie im nächsten Jahr nicht so oder so ganz auf den Opernballbesuch verzichten wird.

Der Ball der Wirtschaft 140 Logen gibt es beim Opernball – die Mehrzahl wird von namhaften Unternehmen gekauft. Dort empfangen die Vorstände gute Kunden und Geschäftspartner. Finanzinstitute haben ihre Logen, also Raiffeisen, Unicredit Bank Austria oder die Österreichische Nationalbank (OeNB). Ebenso große Konzerne wie Siemens, Flughafen Wien, Valentino, Swarovski oder Casinos Austria oder Institutionen wie die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) oder die Deutsche Handelskammer. In der Loge der Nationalbank empfing Gouverneur Robert Holzmann die Gouverneure von Litauen, Estland und Lettland. Die WKO-Loge wurde von Vizepräsidentin Martha Schultz gehostet, sie sollte den japanischen Botschafter zu Gast haben. Wolfgang Rosam hat in seine Falstaff-Loge Salvatore Ferragamo geladen, den Enkel des Modezaren, der ein Winzer ist. In der Loge der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien sollten die Vorstände Michael Höllerer, Claudia Süssenbacher und Roland Mechtler Thomas Leissing (Egger Holz) und Silvia Grünberger empfangen. Sacher-Chef Matthias Winkler sprach vom größten Interesse am Opernball, das er je erlebt habe.

Wer zwar im Vorhinein groß getönt hatte, mit einem Stargast anzutanzen, dann aber doch alleine kam, war Investment-Punk Gerald Hörhan.

Dafür gewohnt prachtvoll war die Eröffnung des Balls der Bälle. Wunderbare Balletteinlage, auch wenn die schwarzen Kostüme etwas trist anmuteten, stimmgewaltig die auftretenden Opernstars.

Wahrlich Latinloverflair versprühte Juan Diego Flórez mit „Bella enamorada“. Bezaubernd auch die beiden Sängerinnen Nadine Sierra und Maria Nazarova.

Aber auch bei der Eröffnung gab’s eine Neuerung – das erste Mal tanzte ein Männerpaar: Josef Takats und Stefan Pfister (im weißen Frack). Ziemlich früh musste auch Campari-Gast, Schauspielerin Larissa Marolt, gleich am Freitag wieder zum Flughafen. Dreharbeiten riefen.

Reizender Roben-Reigen

Opulente Stoffe, zarte Spitze, extravagante Schnitte, barocke Designs: beliebter Tratschstoff, neben wer jetzt mit wem in der Loge saß oder welcher Stargast schlussendlich wirklich anwesend war, ist beim Opernball immer die Robenwahl der Damen der Gesellschaft. Lang genug, wirklich figurschmeichelnd und die richtige Farbe? Nicht danebengegriffen hat da ORF-Moderatorin Teresa Vogl mit ihrer Blütenpracht von Eva Poleschinski. „Es hat mich mit seiner floralen Frische überzeugt und passt perfekt zum ästhetischen Motto des Balls: ,Barockes Gemälde‘“, so Vogl dazu.

Die steirische Designerin kleidete auch Schauspielerin Larissa Marolt ein, die in einem kirschroten Ensemble aus italienischem Tüll kam.

Von den goldenen Jahren Hollywoods hat sich Designer Alexis F. Gonzalez inspirieren lassen und u. a. Motorsport-Expertin Corinna Kamper in seine Kreation gehüllt. „Es ist eine große Ehre, Teil dieser wunderbaren Tradition zu sein und mit meinen Entwürfen unvergessliche Momente zu schaffen“, so der Modeschöpfer.

Auf eine goldene Eigenkreation setzte ORF-Moderatorin Silvia Schneider, auf Juergen Christian Hoerl ihre Kollegin Mirjam Weichselbraun.

Auch Lilian Klebow glänzte gold.

Und „Die Goldene Note“-Präsentatorin Leona König wählte gar ein Kleid eines absoluten Superstars, nämlich ein Bühnenoutfit von Cher. König hat es vor zehn Jahren „günstig“ im Dorotheum erstanden.

Model Leni Klum war aus Los Angeles angereist und erinnerte mit ihrer schmalen Silhouette und der eleganten Hochsteckfrisur an die junge Audrey Hepburn.

Die deutsche Model-Größe Franziska Knuppe trug eine opulente Maßanfertigung von einer befreundeten Designerin.

Mal ganz was anderes war das Kleid von der Wiener Modemacherin Katharina Reuschel – quasi vintage, denn sie fertigte es aus 30 alten Jeans an. So bleibt die Ballerinnerung wirklich nachhaltig ...

Der KURIER-Liveticker zum Nachlesen

Der Opernball 2025 im Liveticker Vorspiel Bevor wir noch die Proseccoflaschen (für Champagner reicht das Redaktionsbudget schon lange nicht mehr) köpfen, starten wir sicherheitshalber schon mal den Liveticker. Ich darf Sie durch den heurigen Ballabend begleiten. Vorwarnung: Wer da aller am Bildschirm auftauchen wird, das müssen wir gemeinsam erraten, ich frage dann auch immer wieder meine Kolleginnen, die sich auskennen. Mehr Info gibt es, wenn ich sie beisammen habe. Wir sind dann gleich wieder da.

Falsche Fassade Dieser Name wird heute noch öfters fallen: Richard Lugner. Der wurde vom Gast seiner Tochter, Jacqueline, auf der Lugner City verewigt: Street-Art-Künstler Alec Monopoly sprayte ein Lugner-Konterfei auf die Fassade des Einkaufscenters. Wir werden recherchieren, warum das nicht auf die Staatsopernfassade gesprayt wurde. © APA/HELMUT FOHRINGER / HELMUT FOHRINGER

Nicht nur das Gesicht, auch der Geist Lugners ist heute dabei "Ich weiß, sein Geist wird an diesem Abend bei mir sein und den Ball genießen", schreibt Simone Lugner auf Instagram.

Da spielt es sich gleich ab Unter den strengen Augen der Polizei. © APA/ALEX HALADA

Hallo – und Achtung: Die Bims in Wien fahren heute anders Auch ich darf mich an dieser Stelle in den Live-Ticker einschalten und Sie als Begleitung meines Kollegen durch den Abend führen, bei dem es wieder heißt: "Sehen und gesehen werden". Damit auch Sie sehen – nämlich die Promis im Fernseher –, sollten Sie rechtzeitig zuhause sein. Falls Sie in Wien wohnen, dann Achtung: Einige Straßenbahnlinien am Ring fahren heute anders als gewohnt. Hier eine Übersicht:

Linie D: Umleitung in beiden Richtungen zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über Schwedenplatz

Linie 1: Umleitung in beiden Richtungen zwischen Karlsplatz und Julius-Raab-Platz über Stubentor

Linie 2: Umleitung in beiden Richtungen zwischen Ring, Volkstheater und Schwedenplatz bzw. Marienbrücke über Schottenring

Linie 71: fährt nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz

Linie 2A: eingestellt

Linie 59A: fährt nur zwischen Bhf. Meidling und Bärenmühldurchgang

"Gossip Girl"-Star am Opernball Die ganz großen internationalen Stars fehlen heuer am Opernball, aber immerhin hat "Gossip Girl"-Star Ed Westwick seinen Weg in die Wiener Oper gefunden. Auf Instagram zeigt er sich, wie er sich stärkt, bevor der Trubel los geht. Seinen Platz hat der Brite in der Loge der Familie Swarovski. © Instagram Ed Westwick

Sicherheit am Opernball 5.150 Gäste werden am Opernball erwartet. Im Einsatz werden sowohl uniformierte als auch zivile Polizistinnen und Polizisten sein. Die Ballgäste werden beim Zutritt zur Veranstaltungsstätte durchsucht, sowohl die Kleidung als auch mitgeführte Taschen. Sollte sich jemand weigern, kann die Polizei den Zutritt in die Oper verweigern.

Der Rhythmus des Kapitals ... ist offenbar der Dreivierteltakt, glauben zumindest die Opernballdemonstranten. Man hätte da eher auf Marsch oder Technobeat gesetzte, aber was weiß man schon. © Stephanie Angerer

Seine Kollegen "schwitzen waagrecht" Sagt Operndirektor Bogdan Roščić. Und meint damit, dass auch die routiniertesten Opernmitarbeiter in der Opernballwoche rotieren. "Toitoitoi uns allen", sagte er. Das jedenfalls ist nicht falsch.

Der Bundespräsident bei der Generalprobe BP Alexander Van der Bellen ließ es sich nicht nehmen, schon bei der Generalprobe dabei zu sein. © APA - Austria Presse Agentur

Leni Klum setzt das Niveau niedrig an Sie will zumindest nicht über die Stiegen fallen, sagt sie. Wenn das die Mama hört. Dann hätte sie beinahe mit Andi Knoll getanzt. Vorsicht bei der Berufswahl, denkt man sich.

Leona König und Marion Bender diskutieren ... über die Unterschiede von Bordeaux, Rosa und Lila. Man wird wieder daran erinnert, dass Männer angeblich weniger Farben sehen.

"Entspannt ist hier gar nichts" ... ... sagt Susanne Athanasiadis, Marketing- und Kommunikationschefin der Staatsoper.

Der Blumenschmuck ... ... hat heuer Gemüse drin, sagt Organisatorin Maryam Yeganehfar. Das ist bei den Essenspreisen vielleicht ein guter Hinweis für manchen Gast.

Ankunft der Gäste Die Gäste kommen an, die Oper füllt sich mehr und mehr. Nicht mehr lang und man wird sich dort gegenseitig auf die Füße steigen.

"Großartig" ist das neue "Drama, Baby" Bruce Darnell ist begeistert. Und absolviert einen Power-Walk in High Heels über den roten Teppich. Opernball's Next Topmodel.

Sinnvolles Motto Ed Westwicks Motto für heute: „Sit back, relax and enjoy!“ © APA/Pichler

Toni Faber als Opernball-Beichtvater "Ich führe gute Gespräche, manchmal ist auch Grenzwertiges dabei, was eher in eine Beichte passen würde", sagt Toni Faber zur APA. Da würde man schon gerne Mäuschen spielen, zugegeben.

Premiere bei der Eröffnung Das allererste Mal ist ein Männerpärchen bei der Eröffnung dabei. Gut so, es ist längst überfällig.

"Keine Uhr zum Frack" ... ... klärt ein Debütant auf. Moderator Karl Hohenlohe hat sich an diese Regel diesen Abend nicht gehalten. Fauxpas? Jo mei, man verzeiht es ihm, so charmant, wie er auch heuer mit Kollege Christoph Wagner-Trenkwitz durch den Abend führt.

Diese Sendung kann Produktplatzierungen enthalten. Damit ist nicht Leni Klum gemeint, die in der Schmuckherstellerloge glänzt.

Rückblick auf Lugner "Da werd i jetzt schon ein bisserl melancholisch", schluchzt eine Kollegin in der Redaktion zurecht. RIP! (Herr Lugner, nicht die Kollegin).

Ein Bekenntnis zum Radio Symphonieorchester hätte man beim Opernball nicht erwartet, aber es kam doch vor. Rund um das existenzgefährdete Orchester rumpelte es zuletzt sehr, auch bei der Bekanntgabe des neuen Chefs. Interview ORF-Orchester bekommt neuen Chefdirigenten - Zukunft weiter unsicher

ready for wieneropernball ... ist Sebastian Kurz und postet genau das auch gleich auf Instagram. © Instagram Sebastian Kurz

Im Hintergrund zur Lugner-Hommage: "The Circle of Life" Im zu diesem Hitsong gehörenden Film "König der Löwen" ging es um das Ringen um die Macht. Danach sprach Simone Lugner. "Sie waren der Chauffeur", fragte die Moderatorin deren Begleitung. Der Kreis des Lebens!

Asmik Grigorian, eine Erscheinung Wem das Interview mit der gefeierten Sopranistin zu flott und zu Englisch war: Hier gibt es ein ausführliches Gespräch zum Nachlesen. Interview Opernstar Asmik Grigorian: "Schuld und Scham begleiten mich mein ganzes Leben"

"Ich hab ein bisschen zittrige Knie" ... ... gibt Simone Lugner zu. Richard fehlt auch ihr.

Was wir nicht auf dem Opernball-Bingo-Zettel hatten: "Versaute Punschkrapferl" (gibt's beim Opernball zum Essen) Die Unterhosenfarbe von Ferdinand Seebacher, dem neuen Herrl von Kommissar Rex (Rot)

SPÖ-Loge Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beobachtet das Spektakel. Neben ihm: Werner Faymann (Ex-Bundeskanzler). © APA/ROLAND SCHLAGER

Das hat so ein bisschen "Foto des Tages"-Vibe: Ein Blick in die Lugner-Loge. © APA/ROLAND SCHLAGER / ROLAND SCHLAGER

Das Geisterfahrerprivileg Der Bundespräsident fährt ein - gegen die Einbahn am Ring.

Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz Diesmal ohne Instagram. © APA - Austria Presse Agentur

Wir möchten noch einen Gedanken Cher-en „Die Goldene Note“-Präsentatorin Leona König wählte ein Bühnenoutfit von Cher, heißt es. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass Cher eher für das Gegenteil bekannt war - nämlich für so wenig Bühnenoutfit wie es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gerade noch erlaubt war.

Schallenberg ist positiv gestimmt "Ja, ich habe immer daran geglaubt, dass wir noch eine Regierung bekommen. Ich glaube, wir bekommen einen super Bundeskanzler. Ich kann meinen Kollegen nur alles Gute wünschen", sagt Noch-Bundeskanzler Alexander Schallenberg zur APA. © APA/Pichler

Auch Mikl-Leitner freut sich Die APA bat auch Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, vors Mikrofon und wollte wissen, was sie über die kommende Regierung denkt. "Ich bin sehr froh darüber, dass es eine Regierung gibt, mit drei Parteien. Jetzt kann man nur mehr die Daumen drücken: Toi, Toi, Toi." Am Opernball sind eben alle in Feierlaune. © kurier/Martina Berger

Ernste Töne vom Bundespräsidenten. Gibt es etwa die Welt da draußen mit all ihren Problemen noch? Das wollten wir doch eigentlich ein paar Minuten vergessen.

"Sagen Sie mir doch einfach, es wird alles gut" Mirjam Weichselbraun geht es wie uns allen. Der Präsident glaubt, wir "werden das schon überstehen". Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für ein bisschen Strauss-Musik. Sie wissen schon, die Musik mit der Melancholie hinter der Spaßfassade.

"Wenn du sie auch nicht erkennst, sind wir schon zwei" Sagt Hohenlohe oder Wagner-Trenkwitz mit Blick auf einige geschmückte Damen. Nicht zwei - zumindest drei, wir haben sie auch nicht erkannt.

Werner Kogler lächelt in sich hinein Man könnte fast meinen, er ist froh, dass er in ein paar Tagen all den Ärger los ist.

Rauferei am Opernball? Influencer Maxa Million raufte am roten Teppich mit einem anderen Mann. Eventuell handelt es sich hier aber auch nur um einen Versuch, ein paar mehr Klicks auf Instagram abzustauben. Heutzutage weiß man das ja nie so genau. Wir sind sicher: Wir werden es sicher bald erfahren (müssen).

Werner Kogler (Grüne) mit Ehefrau Sabine Jungwirth Noch schnell nachgereicht, während Sie die Eröffnung genießen: Ein Foto von Werner Kogler und seiner Gattin Sabine Jungwirth. © APA/Manhart

Wir schweigen nur, weil wir gerade die Eröffnung schauen! +++ Mehr folgt +++

Roščić über den Politikermangel am Ball „Ich könnt mir vorstellen, dass ein paar Regierungsmitglieder in spe vielleicht heute vor dem Hintergrund dieses Sparprogramms nicht am Opernball gesehen werden wollen." Angst, dass die Regierungsbildung den heutigen Ball überschattet, hatte er nicht, betonte er der APA gegenüber: "Das ist rein mathematisch gar nicht möglich, humoristisch gedacht jetzt." Mic Drop.

So wie wir Van der Bellen und Schallenberg tun das, was auch wir gerade tun: sich von der Eröffnung verzaubern lassen. © APA - Austria Presse Agentur

Die weiten Hosen der Tänzerinnen und Tänzer scheinen mir sehr Home-Office-tauglich.

So wie wir, Teil 2 Ohne Handy geht's halt einfach nicht. Auch das kennen wir (leider). Gibt es etwa schon neue Regierungs-News? © APA - Austria Presse Agentur

Korrektur DAS ist eindeutig das Foto des Tages: © REUTERS/Lisa Leutner