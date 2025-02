ORF-Orchester bekommt neuen Chefdirigenten: Einspardebatte "muss aufhören“

Die Komponistinnen und Komponisten sind Suchende, die sich mit unserer Zeit beschäftigen, sich überlegen: Was hat unsere Zeit für einen Klang? Welche Ausdrucksmittel gibt es, welche Geschichten müssen wir erzählen? Wir müssen sehr geschickt darin sein, Brücken zu bauen, das auch zu vermitteln. Aber es stimmt: Vielleicht weil die Orientierung so schwer geworden ist, sehnen wir uns auch kulturell nach einfachen Antworten und halten uns gerne fest an den Dingen, die wir vermeintlich glauben zu kennen. Die Verkürzung in den Social Media ist Gift für die Musik, denn eine Brucknersymphonie oder auch ein Werk von Georg Friedrich Haas lässt sich nicht auf drei Minuten verkürzen, oder gar auf zehn Sekunden. Diese Beschleunigung hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun: Wir müssen weiter aufeinander hören, wir müssen dialogfähig bleiben.

Markus Poschner: Ich kenne kaum ein Ensemble in Europa, das diesen Spannungsbereich zwischen Tradition und Moderne so ausfüllen kann wie das RSO. Das Renommee und Reputation auf dem Gebiet der Neuen Musik ist ja unwidersprochen. Ich sehe es als künstlerischen Vorteil, das wir da aus dem Vollen schöpfen können, und habe da viele, viele Ideen, auch was die klassische Moderne betrifft. Da gibt es noch viele ungehobene Schätze, auch bei der Wiener Musik der Anfang des 20. Jahrhunderts, Schreker, Zemlinsky, Korngold. Für mich ist aber das Entscheidende, das Orchester sichtbar zu machen, Nähe herzustellen zum Publikum, zur Gesellschaft.

Wir sehen ja, dass die Gesellschaft sich verändert, dass wir Gefahr laufen, uns in Bubbles zurückzuziehen. Und dass wir nicht mehr aufeinander zugehen, jenseits von Parteizugehörigkeit, von Religion, von Hautfarbe, von Geschlecht. Man sieht ja ganz deutlich, dass sich Meinungslager bilden, die einander vollkommen konträr gegenüberstehen. Und da schlägt jetzt ganz klar die Zeit der Kultur. Denn das ist der Kitt, der Klebstoff zwischen den Menschen. In einem Konzert passiert nämlich genau das: Aus Menschen, die einander nie zuvor gesehen haben, wird eine Art Glaubensgemeinschaft. Ich meine das nicht religiös und schon gar nicht esoterisch. Aber man trifft sich dort auf emotionalem Gebiet und das schafft Vertrauen. Kultur ist ein Vermittlungsinstrument.

Die Einspardiskussion um das RSO schwelt seit zwei Jahrzehnten; immer wieder war das Orchester ein Pfand in Verhandlungen bzw. Drohszenarien zwischen sparbegeisterter Politik und der ORF-Führung, die diese Sparvorhaben so (kulturell) schmerzhaft wie möglich darstellen will. Wiederholt brauchte es scharfen Widerstand aus der Kulturszene, um die Einstellung bzw. Einschränkung des Orchesters zu verhindern.

Die bittere Realität ist, dass in jeder Debatte um Einsparungen beim ORF das RSO an erster Stelle geführt wird: Man schiebt es immer ganz nach vorne an die Planke, man stellt es zur Einsparungsdisposition.

Es ist mir unerklärlich, wie es zu dieser Tendenz kommen konnte. Es gibt kaum eine Abteilung beim ORF, die mehr identitätsstiftend ist und mehr für den Grundslogan und die Aufgaben des ORF steht als das Orchester. Wir sind ein Sympathieträger, wir erreichen mit Klassik für alle jeden Haushalt. Seit Jahrzehnten läuft es so, dass dieses Orchester instrumentalisiert wird, und das muss aufhören. Wir brauchen ein tragfähiges Zukunftskonzept.

Vielleicht liegt das außerhalb des ORF - finanziert durch das Kulturbudget?

Dem würde ich eine ganz klare Absage erteilen. Wir sind ein Rundfunkorchester, müssen also an einen Rundfunk angebunden sein, vor allen Dingen dort, wo ich auch unsere Kernaufgabe sehe: In dem Brückenschlag zum Publikum, in der Vermittlung brauchen wir die Tools des ORF, die Sendermöglichkeiten. Das RSO soll ein Orchester für alle Österreicherinnen und Österreicher sein. Und außerhalb des ORF würde der Betrieb viel, viel teurer werden - wir sind fest eingegliedert in die Strukturen des ORF.

Derweil wird das Orchester aber in der bissigen Debatte um den ORF mitvergiftet, das muss doch zermürbend sein.

Ja. Wir sind dessen müde, wir sind dessen sehr leid und würden eigentlich nur gerne in Ruhe arbeiten wollen. Und das tun, wofür unser Herz brennt und was wir am besten können. Ich hoffe, dass alle Verantwortlichen in Politik, aber auch beim ORF verstehen, dass dieses Orchester nur zu ihrem eigenen Wohl ist. Wir haben eine große Fangemeinde, damit kann sich jeder schmücken, das stärkt auch den Konzern. Ich will die Türen weit aufsperren und mit allen Verantwortungsträgern beim ORF neue Kanäle entwickeln und neue Möglichkeiten ausdenken.

Auch abseits der ORF-Debatte: Ein Orchester wegzusparen wäre auch ein erstaunlicher Move für ein Land, das vom Image als Kulturnation lebt.

Als Deutscher darf ich das sagen: Die ganze Welt bewundert die Kulturnation Österreich. Das ist der große Exportartikel schlechthin. Es ist völlig absurd, dass man ausgerechnet dort, am Tafelsilber, quasi am Heiligen Gral den Rotstift ansetzt. Das will mir nicht in den Kopf. Dass dieses Orchester immer zwischen den Leitplanken der Politik hin- und hergeschubst wird, muss aufhören.