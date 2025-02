So viel kostet ein Besuch auf dem Wiener Opernball

Am Donnerstag erstrahlt die Wiener Staatsoper wieder ganz im Opernball-Glanze. Sparen ist an diesem Abend wohl eher nicht angesagt, denn neben Kleid, Schmuck und Schuhen muss man auch direkt auf dem Ball etwas tiefer in die Tasche greifen.

Um das Staatsgewalze überhaupt besuchen zu können, braucht man natürlich zuerst eine Karte, die 395 Euro kostet. Darin sind aber schon 35 Euro Spende an die gemeinnützige Organisation "Österreich hilft Österreich" enthalten.