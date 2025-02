Ihr 48. Mal: Künstlerin Maria Lahr, die heimliche Königin des Opernballs

Auch mit Baumeister Richard Lugner hatte Lahr viele Opernballerlebnisse. So durfte sie immer nach ein Uhr zu ihm in die Loge.

Gut in Erinnerung ist ihr auch die langjährige Opernballorganisatorin Lotte Tobisch (von 1981 bis 1996) geblieben. "Sie hat ja auch sehr gerne gemalt und wir haben immer im selben Künstlerbedarfgeschäft eingekauft", so Lahr. "Sie war ein sehr amüsanter Mensch mit schelmischem Witz."

Lugner habe sie als Maria vorgestellt und Jones habe sofort begonnen "Maria" aus der West Side Story zu intonieren.

Lahr wollte sich dafür bedanken und berührte Jones an der Schulter, was der so gar nicht gefiel. "Fassen Sie mich nicht an, das kostet extra!"

"Ich hab geglaubt, sie schlägt mich gleich", erinnert sich Lahr noch immer schockiert. Lugner habe dann versucht zu kalmieren und Jones erklärt, dass Lahr eine bekannte Künstlerin ist und gerne erotisch Frauen malt. Das wiederum habe die US-Sängerin dann wieder sehr interessiert.