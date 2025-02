Nach zehn Jahren: Larissa Marolt über ihr spektakuläres Opernball-Comeback

„Ein Ball hat ja immer was Magisches. Und dann auch in Wien noch der Opernball, den kennt man ja weltweit! Jeder auf dieser Welt hat schon einmal etwas vom Opernball gehört. Ich glaube, es ist einfach dieser Charme“, beschreibt sie die Faszination, die der Ball der Bälle ausstrahlt.

Exakt vor zehn Jahren war Model und Schauspielerin Larissa Marolt das letzte (und auch das erste Mal) am Wiener Opernball. Am kommenden Donnerstag wird sie auf Einladung von Campari erneut das Staatsgewalze besuchen.

Antanzen wird sie in einer Robe von Designerin Eva Poleschinski. Ein Kleid, in das sich Larissa sofort verliebt hat.

„Es ist ein Vertrauen da und ich vertraue Eva, was die Kleider angeht. Sie kennt mich als Typ vom Charakter her. Es ist ja auch wichtig, dass ein Kleid den Charakter widerspiegelt. Und sie ist da ein feinfühliger Mensch.“ Das zweiteilige Couture-Kleid in einem tiefen Kirschrot (passend zu ihrem Gastgeber) besteht aus einer Corsage und einem opulenten Rock mit Schleppe. Gefertigt wurde das Modell aus italienischem Softtüll und ist überall mit Samtpünktchen besetzt.