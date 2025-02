In Jeans zum Wiener Opernball: Wiener Designerin setzt Zeichen

Die 34-jährige Modemacherin Katharina Reuschel hat bei Valentino gelernt, nach ihrer Zeit in Rom und Mailand kehrte die Designerin 2015 in ihre Heimatstadt Wien zurück. Ihr Atelier ist im dritten Bezirk. Ihr Markenzeichen ist junge, mutige Ballmode. Alles, nur nicht langweilig.

Letztes Jahr tanzte die Designerin in einer Anti-Kickl-Robe am Opernball an und wollte damit ein Zeichen gegen den Rechtsruck in Europa setzten.

Auch für heuer hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Und zwar ein Kleid aus 30 entsorgten Jeans. In 300 Stunden Handarbeit hat sie die ausgefallene Recycling-Robe angefertigt.