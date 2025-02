Opernball 2025: Die ersten Fotos der Stars und Outfits

Am Donnerstag heißt es beim 67. Opernball in der Wiener Staatsoper wieder "Alles Walzer". Um den 200. Geburtstag von Johann Strauss entsprechend zu würdigen, steht beinahe die gesamte Eröffnung im Zeichen des populären Komponisten. Der Ball wird aber eine große Lücke aufweisen: Der verstorbene Baumeister Richard Lugner wird nur mehr symbolisch in seiner Loge Platz nehmen.