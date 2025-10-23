Fünf Tonnen mit Klasse B: Die wichtigsten Neuerungen für EU-Führerscheine

Mit den neuen Führerscheinrichtlinien der Europäischen Union dürfen Inhaber der Klasse B künftig unter bestimmten Voraussetzungen Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4.250 Kilogramm führen: eine deutlich höhere Grenze als die vorherigen 3,5 Tonnen. Diese Erweiterung gilt vor allem für Fahrer, die größere Pkw, Vans oder leichtere Transporter bewegen möchten.

Für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb, wie Elektroautos oder Plug-in-Hybride, kann das zulässige Gesamtgewicht sogar auf bis zu 5 Tonnen erhöht werden. Voraussetzung dafür ist, dass das zusätzliche Gewicht technisch nur durch den Antrieb, wie einer schweren Batterie, entsteht und das Fahrzeug weiterhin als Pkw klassifiziert bleibt, nicht als Nutzfahrzeug.

Damit Fahrer diese erweiterten Gewichte legal nutzen können, ist eine spezielle Schulung oder Zusatzprüfung vorgesehen. Nach erfolgreichem Abschluss wird dies durch eine Schlüsselzahl im Führerschein vermerkt. Ohne diesen Eintrag bleibt die bisherige Grenze von 3,5 Tonnen bestehen.