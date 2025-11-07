In Österreich erkranken jedes Jahr rund 42.000 Menschen an Krebs, womit die Krankheit nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache im Land darstellt. Trotzdem zeichnet sich ein deutlicher Wandel in der Krebsmedizin ab: Fortschritte in der Immuntherapie, der personalisierten Medizin und Erkenntnisse über den Einfluss des Lebensstils verändern die Behandlungsmöglichkeiten grundlegend und verbessern die Prognosen zahlreicher Patienten.

Wie Prim. Univ.-Prof. Paul Sevelda, Gynäko-Onkologe, Brustkrebsspezialist und Präsident der Österreichischen Krebshilfe, erklärt, haben sich insbesondere Immuntherapien von einer experimentellen Option zu einem festen Bestandteil der Routineversorgung entwickelt.

Hoffnungsträger bei der Krebstherapie

„Die neue Phase der Immuntherapien – sei es durch Checkpoint-Inhibitoren oder antikörperbasierte Therapien – ist in der Routineversorgung angekommen und hat die Situation bei sehr vielen Krebserkrankungen wesentlich verbessert“, betont Sevelda. Diese Therapien können gezielt das Immunsystem aktivieren und Tumorzellen bekämpfen.

Studien zeigen, dass Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung heute deutlich länger leben als noch vor wenigen Jahren. Hoffnungsträger sind sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die Zytostatika (stoppen die Zellteilung, Anm.) direkt an Tumorzellen schleusen. Diese Technologie ermöglicht eine sehr gezielte Zerstörung von Krebszellen, ohne gesundes Gewebe wesentlich zu schädigen.