Erstmals gibt es in Europa Medikamente, die das Fortschreiten von Alzheimer spürbar bremsen: Leqembi und Kisunla verlangsamen die Erkrankung um rund 30 Prozent. Wirksam sind sie jedoch nur in frühen Stadien, weshalb die Früherkennung – etwa per Bluttest – zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. "Bluttests zur Früherkennung sind bereits Realität, allerdings waren die verfügbaren Tests bis vor Kurzem zu wenig spezifisch: Man hat zu oft ein positives Ergebnis erhalten, obwohl gar kein Alzheimer vorlag – oder umgekehrt", sagt Peter Dal-Bianco, Neurologe und Past- und Ehrenpräsident der Österreichischen Alzheimer-Gesellschaft.

1 Jahr leben Gesundheitsmagazin Ein Jahr leben, das Gesundheitsmagazin des KURIER. Zum Geburtstag wagt das Magazin einen Blick in die Zukunft: Zehn Expertinnen und Experten verraten, welche Innovationen die Medizin von morgen prägen werden. Künstliche Intelligenz, Immuntherapien, Genetik und personalisierte Ansätze – die Heilkunst steht vor einer neuen Ära, in der Präzision und Individualität den Unterschied machen. Zu allen Artikeln des Gesundheitsschwerpunkts "Zukunft der Medizin"

"Lumipulse G" misst entscheidende Marker Der Bluttest "Lumipulse G" kann Alzheimer in frühen Stadien erkennen, indem er das Verhältnis von Beta-Amyloid und Tau-Protein misst – entscheidende Marker der Erkrankung. In den USA ist der Test seit Mai von der FDA zugelassen und überzeugt mit einer Spezifität von mehr als 97 Prozent, sodass er gesunde Personen zuverlässig von Betroffenen unterscheidet. "Mit diesem Test ist wirklich ein sensationeller Qualitätssprung gelungen", sagt Dal-Bianco. "Er kann aus dem Blut verlässlich mit einer Spezifität von über 97 Prozent erkennen, wer am Weg ist, Alzheimer zu bekommen, und schlägt gleichzeitig bei gesunden Personen nicht fälschlicherweise Alarm." Auch in Österreich könnte dieser Test im kommenden Jahr bei Menschen mit Verdacht auf Alzheimer zum Einsatz kommen. Bis er über private Labore durchgeführt werden darf, wird es aber noch dauern. "Dafür braucht es eine Zulassung des Tests in Europa durch die Arzneimittelbehörde, momentan ist diese noch ausständig", erklärt Dal-Bianco die Hintergründe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Peter Dal-Bianco Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco, Neurologe und Past- & Ehrenpräsident der Österreichischen Alzheimer-Gesellschaft.