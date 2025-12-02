Weihnachtsstern besser nicht kaufen - eine Floristin klärt auf, warum

Tiefgrüne Blätter, leuchtend dunkelrote Hochblätter, die aussehen wie Blüten: Weihnachtssterne gehören zur Wintersaison wie der allgegenwärtige Santa Claus - und sind in unseren Breiten genauso wenig heimisch.

Trotzdem ist der Weihnachtsstern die beliebteste Topfpflanze im Advent. Zu Weihnachten wird die Poinsettie tausendfach verschenkt und nicht selten hält sich der Christbaum länger als der Weihnachtsstern. Andrea Mühlwisch, Inhaberin der Flowercompany in Wien-Margareten führt Weihnachtssterne schon seit Jahren nicht mehr. Das Thema liegt ihr sehr am Herzen und sie erklärt auch, wieso:

"Schnell produzierte Brutpflanzen sind nicht wirklich zimmertauglich. Millionen Weihnachtssterne werden Jahr für Jahr produziert und drei Wochen später weggehaut." Es gebe einige engagierte Blumenfreunde, die die Pflanze durch den Winter bekommen und es schaffen, dass er im Jahr darauf noch einmal blüht.

999 von 1.000 Weihnachtssternen überleben kein Monat

"Von tausend Weihnachtssternen, die im Supermarkt verkauft werden, schafft es - schätze ich mal - die Hälfte nicht mal über die erste Woche", sagt die Expertin. 999 von 1.000 gehen in den ersten vier Wochen ein, vermutet sie. "Das hängt auch damit zusammen, dass sie in Massenproduktion gezüchtet werden, dann werden sie zu kalt transportiert und sind da schon schwer beleidigt."