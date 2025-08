Lebenslang Teilzeit arbeiten: Mit wie viel weniger Geld man auskommen muss

Die Debatte rund um Teilzeitarbeit in Österreich ist laut, der Teilzeitanteil hoch. Rund ein Drittel der Beschäftigten in Österreich arbeitet nicht in vollem Ausmaß – Tendenz steigend. Erklärungen dafür gibt es viele. Etwa, dass zunehmend mehr Frauen Erwerbsarbeit leisten – zusätzlich zur unbezahlten Care-Arbeit. Oder dass viele Stellen (häufig in Frauenberufen) überhaupt nur Teilzeit ausgeschrieben sind.

Am meisten polarisiert vermutlich: der schlichte Wunsch nach mehr Work-Life-Balance. Männer wie Frauen nehmen für mehr Freizeit weniger Gehalt in Kauf. Das stößt dem Wirtschaftsminister sauer auf – er sagt der „Lifestyle-Teilzeitwelle“ den Kampf an. Die Frage ist aber: Wie lange lässt sich so eine „freiwillige Teilzeit“ durchziehen? Und wie wirkt sich ein solches Lebensmodell auf das gesamte Einkommen und die Pension aus?

Der KURIER macht mit Robin Perner, Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA, die Berechnung.