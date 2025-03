Bill Gates: "Nur 3 Berufe wird KI nicht ausüben können"

Gates erwähnte auch, dass der Energiesektor zu komplex ist, als dass künstliche Intelligenz ihn in dieser Phase realistisch steuern könnte. Die Sektoren Öl, Kernenergie und erneuerbare Energien erfordern ausgeklügelte Strategien und zu viel Fachwissen, als dass die Industrie vollständig automatisiert werden könnte. Ingenieure, Forscher und Techniker werden weiterhin benötigt, um die Infrastruktur zu verwalten, die Herausforderungen in der Industrie zu verstehen und Innovationen voranzutreiben.

Biologen

Was Biologen betrifft, so kann KI zwar als Werkzeug in der Medizinbranche eingesetzt werden (was bereits der Fall ist), die Technologie hat aber nicht die notwendige Kreativität für wissenschaftliche Entdeckungen. Daher werden Fachleute wahrscheinlich KI nutzen, um große Datenmengen zu analysieren und Krankheiten zu diagnostizieren.