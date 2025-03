Hitze, KI, Industrie: Globaler Energieverbrauch stark angestiegen

Der weltweite Energieverbrauch ist 2024 deutlich schneller gestiegen als in den Jahren davor. Zwar war die Zunahme des Energiebedarfs mit 2,2 Prozent geringer als das globale Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent, aber immer noch fast doppelt so stark wie im letzten Jahrzehnt. Haupttreiber dieser Entwicklung war der Stromverbrauch, aber auch die Nachfrage nach Erdgas, Öl und Kohle ist gestiegen, wie aus dem jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hervorgeht.

In ihrem am Montag veröffentlichten "Global Energy Review" liefert die IEA eine globale Einschätzung der Trends im Energiesektor für 2024, basierend auf den neuesten Daten. "Fest steht, dass der Stromverbrauch rasant wächst und den Gesamtenergiebedarf so stark antreibt, dass jahrelange Rückgänge in den entwickelten Volkswirtschaften umgekehrt wurden", erklärte IEA-Direktor Fatih Birol. "Die Folge ist eine erhöhte Nachfrage nach allen wichtigen Energieträgern, wobei erneuerbare Energien den größten Anteil am Wachstum ausmachen, gefolgt von Erdgas."