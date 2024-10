Wirtschaft: Die Künstliche Intelligenz verändert das Arbeitsleben

Eine Software beantwortet Fragen wie ein Mensch, nur schneller. Die Vorstellung des Textroboters ChatGPT im November 2022 läutete so etwas wie eine Zeitenwende in der Technologiebranche ein. Eine Art Superintelligenz war geboren und bis heute weiß niemand so ganz genau, wie sie das Leben und Arbeiten der Menschen verändern wird. Fix ist: Künstliche Intelligenz (KI) krempelt ganze Geschäftsmodelle um, revolutioniert Abläufe, ersetzt menschliches Handeln. Das Einsatzgebiet ist schon jetzt riesig und reicht vom Sprachassistenten über Text- und Bildgeneratoren bis zu Verwaltungsabläufen, Industrieanwendungen und smarten Haushaltsgeräten.

KI verändert die Arbeitswelt, kostet Jobs etwa in Verwaltungs und IT, schafft aber auch neue Berufe wie z.B. den Prompt Engineer, also jemanden, der mit ChatGPT richtig kommunizieren kann. Dass KI den Fachkräftemangel lindert, wird bezweifelt. Die größte Personallücke klafft in Berufen wie Pflege- und Tourismus sowie im Handwerk.