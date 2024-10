In Wien entsteht eines der größten KI-Software-Unternehmen Europas

Künftig werde man gemeinsam unter dem Namen Graphwise auftreten, teilten die beiden Firmen am Mittwoch mit.

ChatGPT & Co. hätten in Unternehmen sichtbar gemacht, wie wichtig Datenqualität sei. Denn vielen Firmen würden KI-fähige Daten fehlen. Wissensgraphen ermöglichen es, Informationen im Zusammenhang zu verstehen. Probleme von Sprachmodellen, etwa Halluzinationen , könnten so ausgebügelt werden, sagt Blumauer.

"Fusion auf Augenhöhe"

Zusammengearbeitet haben die beiden Firmen bereits seit Längerem. "Wir haben Technologien, die sich ergänzen", sagt Blumauer. Über 100 Unternehmen und Organisationen weltweit nutzen sie auch bereits im Bündel.

Über einen Zusammenschluss nachzudenken sei naheliegend gewesen, sagt Blumauer. Ein größere Organisation sei besser in der Lage, den wachsenden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Am Markt habe es bereits Konsolidierungen gegeben. So habe etwa Samsung im vergangenen Jahr einen Mitbewerber übernommen.

Blumauer spricht von einer Fusion auf Augenhöhe. Die Hauptstandorte befinden sich in Wien, New York und Sofia. Vertreten ist Graphwise auch in London, Boston und Basel, weil die Lösungen des Unternehmens auch stark im Pharmaumfeld zum Einsatz kommen.

Gemeinsam zählen Ontotext und Semantic Web Company 200 Mitarbeiter, 75 davon kommen von dem Wiener Unternehmen. Der gemeinsame Umsatz bewegt sich laut Blumauer im höheren zweistelligen Millionenbereich.