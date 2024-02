Androsch: „Österreich hinkt bei Künstlicher Intelligenz weit hinterher“

Um aufzuschließen, seien in der Forschung und auch in der Ausbildung große Anstrengungen notwendig. Österreich hinke aber auch im europäischen Umfeld hinterher. Ausreichende Unterstützung gebe es weder für die Schulen noch bei den Forschungsausgaben, sagt Androsch, der bis 2020 zehn Jahre lang auch dem Forschungsrat vorstand.

"Zu langsam"

Die österreichische Forschungsförderung hat auch NXAI-Mitgründer Sepp Hochreiter in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. Die Bereitstellung von Mitteln erfolge viel zu langsam. Bis Anträge durchgehen, sei man von der Konkurrenz überrannt: Förderinstrumente in Österreich seien „superungeeignet“ für die schnelllebige KI, sagte der Forscher. Dass private Investoren, wie im Fall seines Unternehmens, in Grundlagenforschung investieren, sei in Europa einzigartig.