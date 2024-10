Wegen KI: Bank streicht 9.000 Arbeitsplätze

Von den Arbeitsplätzen sollen 7.000 in Italien und 2.000 in den ausländischen Tochtergesellschaften wegfallen. In einem zweiten Schritt plant Intesa Sanpaolo den Angaben nach, bis Juni 2028 "3.500 junge Menschen mit unbefristeten Verträgen" einzustellen, die insbesondere in der Vermögensverwaltung eingesetzt werden sollen.

Widerstandsfähiges Geschäftsmodell

Ziel sei es, "den Generationswechsel zu beschleunigen", um "ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell" im Kontext von Digitalisierung und KI zu schaffen.