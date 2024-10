Warum Erste-CEO Peter Bosek nur mit dem Handy zahlt und Cyberattacken fürchtet

Was ist die größte Veränderung? Die Profitabilität ist dank des Zinsanstiegs eine komplett andere. Und wir haben unsere Kosten im Griff. Die Herausforderung ist, wie man ein Unternehmen in einer Phase managt, in der sich auf der Welt so dermaßen viel verändert. Und wie schaffe ich Bewusstsein für die notwendige Veränderung bei den Mitarbeitern, wo doch eh alles gut scheint. Die Bank ist hervorragend aufgestellt – Liquidität, Kreditqualität, Eigenkapital, alle Kennzahlen sind super – jetzt komme ich und sage: Transformation. Da braucht es viel Erklärung. Wir müssen uns aber an diese externen Umstände anpassen, und uns für die Zukunft resilienter aufzustellen. Gerade im Hinblick auf die Geopolitik.

KURIER: „Ask me anything“ ist ein Chat der Mitarbeiter mit Vorstand Peter Bosek. Was war in den ersten Monaten die härteste Frage an Sie? Peter Bosek: Das war eine Frage zur Gehaltsentwicklung aus Kroatien. Dort ist das wegen der Euro-Einführung und hoher Inflation ein Thema für die Mitarbeiter.

Peter Bosek ist seit Juli neuer Chef der Erste Group. Im Rahmen des Erste-Open in der Wiener Stadthalle sprach er mit dem KURIER über die Herausforderungen für ihn und die Bank in den nächsten Jahren sowie über die wirtschaftliche Lage im Land.

Wovor haben Sie Angst?

Ich habe keine Angst, aber ich habe im Baltikum hautnah erlebt, was hybride Kriegsführung heißt. Jedes Mal, wenn ein baltischer Politiker eine Aussage gegen Russland getroffen hat, gab es kurz darauf eine DDoS-Attacke, die die IT-Systeme angriffen. Und wenn ich um die nächsten Ecken denke, dann glaube, ich, dass wir uns in Österreich technologisch dafür besser rüsten müssen. Apropos Veränderung: Sie sind der Vater von George – ist Ihr Online-Banking in die Jahre gekommen?

Au weh. Da muss ich hart widersprechen. Es ist allemal State of the Art, wir sind in unserer Region die Benchmark. Aber ja, wir müssen den nächsten Schritt machen. Wir werden künstliche Intelligenz reinbringen und den Kunden digitale Beratung bieten. Wir brauchen nicht das tausendste Feature, wir brauchen noch mehr Service und Intelligenz, die unseren Kunden im Alltag einen konkreten Nutzen bringen. Umsetzung nächstes Jahr?

Das heißt aber umgekehrt nicht, dass wir keine persönliche Beratung mehr haben wollen, im Gegenteil. Dass Menschen in die Bank gehen, passiert tendenziell einfach weniger. Also müssen wir in die Lebensrealität der Menschen. Wir freuen uns aber immer über jeden persönlichen Kontakt mit unseren Kunden. Wir pilotieren nächstes Jahr einige Anwendungsfälle und ich bin sicher, dass wir in den nächsten 18 bis 24 Monaten was sehr smartes am Markt haben. Wie viele Filialen gibt es in Österreich überhaupt noch?

Gut 750. Ich erinnere mich an das 50-Jahr-Jubiläum einer Supermarktkette vor über 10 Jahren. Da bin ich draufgekommen, dass wir damals gleich viele Filialen hatten wie die. Das fand ich interessant, weil Lebensmittel braucht man doch vielleicht öfters als eine Bank. Die Anpassung der Filialen in Österreich ist aber aus meiner Sicht weitgehend abgeschlossen.

© Rupert Malcher Robert Kleedorfer und Sandra Baierl beim Interview in der Wiener Stadthalle

Was halten Sie von der Diskussion, dass jede Gemeinde einen Bankomat braucht?

Das ist ein politisches Thema. Das sollte man aber nicht leichtfertig wegdrücken. Da geht es um den Zugang zu Bargeld. Es liegt an uns, in den kleinen Orten nicht das Gefühl des Zurückgelassenseins zu verstärken. Ich verstehe, dass Menschen nicht zwanzig Minuten mit dem Auto fahren wollen, um an Geld zu kommen. Aber da gibt es ja bereits eine gute Übereinkunft zwischen Gemeindebund und den Banken. Ist Peter Bosek eigentlich ein Bargeldmensch?

Überhaupt nicht. Ich habe nichts dabei, nicht einmal meine Bankomatkarte. Ich bezahle nur mehr mit dem Handy. Da können Sie nicht mal mehr Trinkgeld geben.

Doch, das geht. Und dann ist es sogar versteuert. Und Bargeld in der Verfassung, wie sehen Sie das?

Das halte ich als Ex-Verfassungsrechtler für völlig übertrieben. Aber ich will der Politik nicht erklären, was sie für wichtig erachten soll. Ich sehe es einfach als übertrieben an, denn Bargeld ist stark in unserem Land. Es ist auch nicht meine Aufgabe, Kunden zu erziehen. Wir ändern kein Kundenverhalten, sondern richten uns nach dem Kundenverhalten. Banken sind, seit der Lehman-Krise, stark reguliert. Wie empfinden Sie diese Auflagen?

Da habe ich zwei Seelen in mir. Einerseits ist die Regulierung nach der Bankenkrise klar und hat die Banken in eine viel bessere Position gebracht. Haben wir alle Entscheidungen gemocht? Nein. Aber grosso modo hat das zu einem viel stabileren Finanzsystem in Europa geführt. Deutlich kritischer bin ich beim digitalen Euro. Das ist eine Lösung ohne Problem. Wenn man Geld überweist, passiert das ohnehin digital. Da braucht man keine Pferdekutsche mehr. Es ist ein Produkt, das niemand braucht und das enorme Kosten verursachen wird. Wie stehen Sie zur umstrittenen KIM-Verordnung, die die Vergabe von Wohnbaudarlehen erschwert?

Der Rückgang im Wohnbaugeschäft ist nicht in einem so großen Ausmaß der KIM-Verordnung zuzuschreiben. Das war eine Kombination aus sehr rasch gestiegenen Zinsen und eine Folge von Covid, als die Preise für Baumaterialien infolge von Lieferkettenproblemen angestiegen sind und dadurch auch die Gehälter am Bau. Viele Projekte sind dann zu hohen Preisen auf den Markt gekommen. In den vergangenen sechs Monaten sind diese Preise wieder etwas heruntergegangen, so wie auch die Zinsen. Ende des zweiten Quartals hat dann das Wohnbaugeschäft wieder begonnen, etwas stärker zu werden. Es ist kein Boom, aber es zieht wieder an. Österreichs Wirtschaft befindet sich in der Rezession. Die Sparquote ist hoch, der Konsum relativ niedrig. Warum?

Ich glaube, es ist vor allem ein Stimmungsthema. Wir haben alles, was wir brauchen. Das Vermögen der privaten Haushalte ist am Höhepunkt, trotzdem ist die Stimmung schlecht. Der Gini-Koeffizient (misst Ungleichheit der Vermögensverteilung, Anm.) hat sich auch nicht maßgeblich verändert in den vergangenen zehn Jahren. Es ist aber nicht überraschend, dass Menschen nach Covid und anderen Dingen, die passiert sind, nicht supergut gelaunt sind. Das wirkt sich natürlich wirtschaftlich aus. Jede Investition ist eine Wette auf eine positive Zukunft. Die Stimmung dafür ist aber gerade nicht da. Wie kann sie besser werden?

In Österreich wird das Glas immer als halbleer empfunden und ich höre, es sei alles schrecklich. Das ist es aber nicht. Wir müssen selbst Verantwortung wahrnehmen. Man kann sein Leben nicht von der Politik abhängig machen. Die Bevölkerung inklusive mir wirft der Politik vor, dass sie in den letzten Jahren zu viele Geschenke verteilt hat. Es gibt für alles einen Gutschein. Das ist ein bissl absurd, mir aus der einen Tasche zehn Euro zu nehmen und mir davon 5 Euro in die andere Tasche zu stecken. Und dafür muss ich auch noch danke sagen. Irgendwann muss das ein Ende haben. Das hat ein bisschen dazu geführt, dass sich Menschen in gewissen Bereichen selbst entmündigt haben.

© Robert Kleedorfer Die Erste-Bank sponsert das Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle - Turnier-Organisator Herwig Strake (links), Peter Bosek (Mitte) mit Tennis-Legende Thomas Muster (rechts)

Der Boss, die Bank Peter Bosek

Als „Day 1“ wurde der Rückkehrtag von Peter Bosek zur Erste Group gefeiert: seit 1. Juli ist der 56-jährige CEO der Bank, nachdem er 2021 für rund dreieinhalb Jahre CEO der estnischen Luminor Bank war. Schon davor arbeitete er 25 Jahre für die Erste Bank, war damals zuletzt Retail-Vorstand Die Erste Group

Das Institut ist in sieben Ländern im CEE-Raum vertreten (45.000 Mitarbeiter, 16 Mio. Kunden, 2.000 Filialen). Im ersten Halbjahr erzielte man 1,63 Mrd. Euro Nettogewinn (nach 1,49 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum). Alle Segmente legten zu, der Ausblick wurde angehoben. Die Dividende soll von 2,70 auf 3,0 Euro je Aktie steigen