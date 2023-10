Führungswechsel: Peter Bosek wird neuer CEO der Erste Group

Peter Bosek (55) wird mit 1. Juli 2024 Vorstandsvorsitzender der Erste Group. Er folgt Willi Cernko, der bis dahin die Geschäfte als CEO weiterführt. Der Österreicher Bosek ist zur Zeit Chef der im Baltikum tätigen Luminor Bank. Davor war er aber schon CEO der Erste Bank und Chief Retail Officer der Erste Group, kennt das Haus also sehr gut. Bosek sei aus einem mehrstufigen internationalen Prozess als bestqualifizierter Kandidat hervorgegangen, teilte die Bank mit.

Erste-Group-Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler würdigte Bosek am Mittwochabend in einer Aussendung als "einen der erfahrensten und renommiertesten Banker Europas". Er habe den Aufsichtsrat mit seinen Plänen zur Weiterentwicklung der Gruppe und den Zukunftsperspektiven überzeugen können. "Als erfahrener Retail-Banker wird er in seiner Funktion als Gruppen-CEO alle Kundenthemen stark in den Mittelpunkt stellen und an der Digitalisierung und Innovationsführerschaft der Gruppe arbeiten", so Rödler.

